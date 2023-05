All'Isola dei famosi c'è stato un acceso botta e risposta tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci. Quest'ultimo non ha gradito di avere ricevuto una nomination dal compagno d'avventura e ha deciso di affrontare l'argomento. In poco tempo gli animi si sono surriscaldati e lo stesso Marco si è detto felice se la prossima settimana i telespettatori decideranno di eliminare proprio Ricci.

Lo sfogo di Fabio Ricci

In qualità di leader della settimana, nella quinta puntata, Marco Mazzoli ha dovuto decidere di nominare un membro per ogni tribù. Di conseguenza, ha deciso di fare il nome di Pamela Camassa per la tribù delle Chicas e Fabio Ricci per gli Hombres.

Tale nomination non è stata gradita da Ricci, tanto che ha deciso di farlo notare: l'artista pensava che Mazzoli nominasse Paolo Noise, perché al televoto è fortissimo.

Nonostante il leader abbia spiegato la sua scelta, Fabio non ha accettato la motivazione e ha replicato piccato: "Ti dà fastidio se ti dico che ti ho conosciuto meglio?". Inoltre ha fatto notare al compagno d'avventura che anche lui ha deciso di partecipare al Reality Show per giocare: "L'ho sempre detto che sei un principino". Fabio si è detto convinto che Mazzoli, anziché giocare, abbia iniziato a insultarlo sul personale. Come in fiume in piena ha insinuato che Mazzoli sta giocando "sporco". Successivamente Ricci ha spiegato agli autori di aver definito Mazzoli un "principino" perché pensa di fare tutto quello che vuole.

La replica di Mazzoli

Dopo avere ascoltato le critiche di Fabio Ricci, Marco Mazzoli non è restato in silenzio. Lo speaker radiofonico ha precisato che tutto ciò che ha costruito nella vita se l'è guadagnato da solo, senza l'aiuto di nessuno. Inoltre, ha chiesto al cantante dei Jalisse di non permettersi più di chiamarlo principino.

Il diretto interessato ha ribadito di averlo nominato, ma di aver inventato una motivazione sul momento. Stanco di discutere Mazzoli ha sbottato: "Ti ho votato? Godo che ti sbattono fuori la prossima settimana".

La discussione si fa sempre più accesa tra Fabio e Mazzoli! Da che parte state?🔥 #Isola pic.twitter.com/oOJbhFiB4W — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

La discussione tra Mazzoli e Ricci è stata riportata sulla pagina Twitter ufficiale dell'Isola dei Famosi.

I telespettatori hanno espresso un loro commento e la maggior parte si è schierata dalla parte del marito di Alessandra Drusian: "Mazzoli ha litigato con Helena, con Paolo, con Gianmaria, con Fabio e non saranno gli ultimi. Offende, deride e sbeffeggia".

Un altro utente ha sostenuto che Marco Mazzoli stia esagerando. Tra i commenti c'è chi ha insinuato che Mazzoli sia maleducato e arrogante. Tuttavia, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore dello speaker radiofonico: "Ognuno ha la sua strategia. Ricci ha tramato alle spalle di Mazzoli con Gianmaria".