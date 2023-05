In Terra Amara un altro personaggio si appresterà a dire addio alla serie: Saniye morirà tragicamente in un incidente stradale, in cui verrà coinvolta anche Gülten. Quest'ultima, a differenza della cognata, riuscirà a salvarsi, ma verrà ricoverata in ospedale in condizioni molto critiche.

Saniye, Gülten e la ruota forata

Haşmet Çolak e i suoi uomini inizieranno a lavorare in alcune terre appartenenti alla famiglia Yaman, cosa che farà storcere il naso a Saniye, che si recherà subito da lui per discutere della cosa. Il confronto non servirà a un granché e Saniye sarà decisa ad andare alla polizia per denunciarlo.

Sarà in compagnia di Gülten, ma durante il tragitto in macchina si forerà una gomma, così entrambe si appresteranno a ripararla.

L'auto di Haşmet investe Saniye e Gülten

Anche Haşmet e il figlio guideranno verso la stessa direzione di Saniye e Gülten. Padre e figlio in macchina avranno un'accesa discussione e il ragazzo, che si troverà alla guida dell'auto, non presterà molta attenzione alla strada. Nella discussione Haşmet ammetterà di essere molto intimidito da Saniye, visto che ha un carattere molto forte.

Intanto proprio la donna si appresterà a sostituire la ruota forata con quella di scorta, ma quest'ultima accidentalmente rotolerà in mezzo alla strada. Con l'aiuto di Gülten, Saniye andrà a recuperarla, ma come una furia arriverà la macchina guidata dal figlio di Haşmet, che prenderà in pieno le due donne.

Gülten finisce in ospedale

Haşmet e il figlio saranno sotto shock, anche perché a prima vista sia Saniye che Gülten sembreranno morte. Haşmet, così, ordinerà al figlio di scappare e di non prestare soccorso: se veramente le avessero uccise potrebbero rischiare di finire in prigione.

Ma cosa succederà realmente alle due donne?

Saniye morirà sul colpo, mentre Gülten sarà più fortunata e verrà portata d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni di salute saranno critiche.

La disperazione di Gaffur

La polizia giungerà a Villa Yaman per informare Gaffur e Çetin di ciò che è successo. Quando al primo verrà detto che Saniye non c'è più sarà sotto shock: non riuscirà a metabolizzare il fatto che l'amore della sua vita se ne sia andato per sempre, che cosa ne sarà ora di lui e Üzüm?

Anche Fadik e Raşit non riusciranno a smettere di piangere: Saniye non solo è sempre stata il pilastro della sua famiglia, ma anche della tenuta Yaman. Züleyha e Lütfiye capiranno che Saniye non c'è più dopo aver sentito in giardino le urla strazianti di tutti.

Çetin, invece, verrà a sapere dalla polizia che Gülten è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni saranno molto critiche, chissà se riuscirà a salvarsi.