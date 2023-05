Nathaly Caldonazzo avrebbe avuto un malore all'Isola dei Famosi 2023. È questa l'ultima indiscrezione legata al reality show della sopravvivenza in onda ogni settimana in prime time su Canale 5.

In queste ore, infatti, sta facendo discutere un video che sarebbe comparso sui social (e successivamente rimosso) in cui si sarebbe vista la Caldonazzo in preda ad un collasso sulla spiaggia del reality show in Honduras.

Una scena che ha scatenato subito amare reazioni da parte dei fan social, molti dei quali hanno puntato il dito contro la produzione del reality show Mediaset condotto sa Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin.

Presunto malore all'Isola dei Famosi: Nathaly si sarebbe sentita male

Nel dettaglio, Nathaly Caldonazzo sarebbe stata vittima di un malore in Honduras: la concorrente avrebbe avuto un collasso a poche settimane dall'inizio della sua avventura, salvo poi riprendersi nel giro di qualche ora dopo gli accurati controlli medici da parte della produzione.

Una scena che, tuttavia, sarebbe stata poi rimossa dai social anche se i numerosi fan del reality show hanno criticato la scelta della produzione di dare il via livera alla Caldonazzo come naufraga di questa edizione.

Il motivo? Prima ancora che iniziasse la lotta alla sopravvivenza all'Isola dei Famosi, Nathaly sarebbe apparsa fin troppo magra agli occhi dei telespettatori, che si erano detti subito preoccupati per la sua esperienza.

'Non doveva proprio partire', i fan dell'Isola dei Famosi furiosi sui social

"Nathaly non doveva proprio partire per questa Isola dei Famosi', hanno scritto la maggior parte degli utenti social del reality show dopo aver visto le immagini della Caldonazzo a distanza di pochi giorni dal suo sbarco in Honduras.

Del resto, l'Isola dei Famosi non è il Grande Fratello Vip: i concorrenti in gara soffrono davvero la fame e, dopo un mese di permanenza in Honduras, riescono a perdere già sui 5-6 chili.

Nathaly a rischio eliminazione dalla terza puntata de L'Isola dei Famosi 2023

In attesa di scoprire se questa sera, nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi si parlerà del presunto malore che avrebbe colpito la showgirl in Honduras, va detto che Nathaly è tra le concorrenti in nomination di questa settimana.

Caldonazzo dovrà vedersela al televoto eliminatorio contro Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone e contro Fiore Argento.

A decidere le sorti dei tre naufraghi a rischio uscita dal cast del reality show di Canale 5 sarà il pubblico da casa attraverso il meccanismo del televoto. Chi avrà la peggio? Lo scopriremo nel corso della nuova diretta condotta da Ilary Blasi.