A 20 giorni dall'inizio de L'Isola dei Famosi, Simone Antolini ha deciso di parlare del suo passato con alcuni compagni d'avventura. Parlando in confidenza con Pamela Camassa, Cristina Scuccia e Luca Vetrone, il 23enne ha lasciato intendere di avere avuto una figlia con la sua ex fidanzata. Stando alle dichiarazioni del naufrago, però, tra i due non sarebbe ancora stato trovato un accordo.

Le dichiarazioni di Simone

Simone Antolini ha spiegato di essere stato fidanzato con una ragazza rumena da 16 a 19 anni, con la quale ha anche convissuto contro il volere dei genitori.

Al momento della rottura entrambi avrebbero avuto una forte depressione.

Guardando indietro, si è augurato che la sua ex oggi possa essere felice. Nel discorso Simone ha lasciato intendere di avere avuto una figlia dalla sua ex: "Nonostante abbiamo questa cosa in comune bellissima, ancora non riusciamo ad avere un accordo". Poi ha aggiunto che la situazione risulta essere piuttosto travagliata.

Antolini in lacrime dopo avere ricevuto un disegno di Melissa

Fino ad oggi, Simone Antolini non si era mai esposto sul suo passato sentimentale. Tuttavia, aveva lasciato intendere qualcosa.

Durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi, il naufrago dopo avere conquistato la collana da leader aveva dedicato la sua vittoria ad una bambina speciale che è sempre nel suo cuore.

In occasione della seconda puntata invece, in Palapa la conduttrice aveva fatto recapitare al concorrente un disegno dove era raffigurata una manina. Simone in lacrime per la bellissima sorpresa ricevuta aveva rivelato di sentire moltissimo la mancanza di Melissa, al punto da promettere che terminata l'esperienza al Reality Show i due sarebbero stati sempre insieme.

Nel momento in cui Ilary Blasi aveva chiesto qualche informazione in più, il 23enne ha preferito non rivelare l'identità ma ha promesso che quando si sentirà pronto ne parlerà davanti alle telecamere.

Simone e Alessandro potrebbero giocare come concorrenti singoli

Nel frattempo, dalla prossima puntata Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone potrebbero giocare come concorrenti singoli.

La conduttrice nella precedente puntata ha messo al corrente i membri della tribù degli Accopiados che è arrivato il momento di "scoppiare le coppie". Pamela Camassa e Gianmaria Sainato, Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse), Marco Mazzoli e Paolo Noise (conduttori radiofonici de Lo zoo dei 105) hanno accettato, mentre Cecchi Paone si è detto in disaccordo spiegando che non giocherà senza il suo compagno poiché ha firmato un contratto che parla chiaro. Al contrario, Simone non ha commentato in modo positivo la notizia di giocare da solo.