A Terra amara i colpi di scena sono all'ordine del giorno: nella puntata di sabato 20 maggio ci sarà un grosso problema da affrontare per le famiglie di Cukurova. Le anticipazioni annunciano che Demir sarà accusato ingiustamente per l'omicidio di Ercument e questo potrebbe far emergere che Yilmaz è il vero colpevole. Spaventata per quello che potrebbe accadere al suo ex fidanzato e sconvolta dalle parole di Demir, Zuleyha correrà da Yilmaz ma a filmare tutto ci sarà Mujgan. Non mancherà un momento particolarmente dolce con Gaffur che si sentirà chiamare "papà" per la prima volta da Uzum, e per lui sarà un'emozione fortissima.

Anticipazioni Terra amara: Demir accusato per l'omicidio di Ercument

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 20 maggio raccontano che sulla scrivania di Julide arriverà una lettera anonima che accusa Demir per l'omicidio di suo cugino Ercument. Il signor Yaman sarà sconvolto dalla falsa accusa e si confiderà con Hunkar dicendole che messo alle strette non potrà fare altro che raccontare ai giudici la verità su quanto accaduto. In realtà ad uccidere Ercument è stato Yilmaz che lo ha colpito per difendere Gulten dalla violenza dell'uomo e per tutelare l'onore della ragazza gli Yaman hanno preferito tacere sull'accaduto. Zuleyha ascolterà la conversazione di Demir con sua madre e sarà sconvolta, sia perché apprenderà che Yilmaz ha ha ucciso Ercument e sia perché temerà per il suo futuro.

Anticipazioni puntata di sabato 20 maggio: Zuleyha scoprirà che Yilmaz ha ucciso Ercument

Nella puntata di Terra amara in onda sabato 20 maggio Zuleyha non esiterà ad avvertire immediatamente Yilmaz, dandogli un appuntamento alla capanna nel bosco. La madre di Adnan chiederà subito al suo ex fidanzato se è vero che ha ucciso Ercument e vorrà da lui delle spiegazioni.

Yilmaz si aprirà con Zuleyha e le racconterà tutto quello che è accaduto il giorno dell'omicidio. La donna apprenderà dal suo ex fidanzato che Ercument ha violentato Gulten e che lui è arrivato troppo tardi per impedirlo, ma ha colpito l'uomo con una pietra togliendogli la vita. Tra Zuleyha e Yilmaz non ci sarà nient'altro che un abbraccio sentito, ma Mujgan sarà accecata dalla gelosia.

La dottoressa, infatti, dopo aver intercettato la telefonata, seguirà suo marito. Nascondendosi, la donna riprenderà con una videocamera l'incontro con Zuleyha, certa dell'ennesimo tradimento.

Gaffur vivrà una grandissima emozione grazie a Uzum

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di sabato 20 maggio Hunkar e Demir si domanderanno chi possa aver mandato la lettera anonima a Julide. La prima sospettata sarà Behice che nei confronti degli Yaman ha sempre lasciato intendere di provare una certa antipatia. A casa Taskin, intanto, ci sarà una grande emozione per Gaffur. L'uomo, infatti, accompagnerà la piccola Uzum a comprare delle scarpe nuove e sarà una giornata indimenticabile per entrambi. La bambina sarà molto felice del regalo e chiamerà Gaffur "papà" per la prima volta. Il marito di Saniye sarà così emozionato che tratterrà a stento le lacrime.