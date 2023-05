Da ormai qualche mese Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non stanno più insieme. Una rottura dolorosa la loro, specie per lui, Lorenzo, che nel corso di una diretta Instagram condotta assieme all'esperto di gossip Biagio D'Anelli ha riportato alcuni retroscena legati alla rottura della coppia.

Le dichiarazioni di Amoruso

Nessuno dei due ha mai voluto apertamente confessare i motivi della rottura, per una questione di privacy e per tutelare la propria rispettabilità. A distanza di qualche mese però è stato l'ex calciatore e oggi commentatore sportivo a svelare alcuni retroscena: 'Mi sto riprendendo, non ho passato cinque mesi belli, mi sto rimpossessando della mia tranquillità e sobrietà mentale e fisica, perché non è stato e non è facile.

Certo, c’è di peggio, però è chiaro che quando sei colpito in maniera diretta come è successo a me non è bello'.

Che cosa, oltre alla rottura, ha scatenato questo malessere in Lorenzo? 'La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava con un'altra persona'.

'L’amarezza - ha proseguito sempre Amoruso - nasce dal fatto che si continui a parlare di me in maniera brutta, negativa, come se fossi un mostro. Vengono dette cose brutte e non è giusto. Le storie iniziano e finiscono, l’amore si vede nelle difficoltà, è troppo facile girarsi e andar via quando le cose non vanno bene.

Lei è scappata

Lo sfogo di Lorenzo dopo l'addio con Manila Nazzaro

Durante la chiacchierata con Biagio D'Anelli, Lorenzo Amoruso ha rivelato come si senta dato che quella cn Manila Nazzaro era almeno per lui una relazione importante: 'Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C'è stata una discussione futile poi degenerata'.

Il dopo, forse, è stato anche peggio: 'La cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato, tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi ‘Fatti curare, sei malato’ solo perché perdevo un po’ di tempo alla PlayStation e poi vieni a scoprire che piangeva e parlava ai giornali, alle trasmissioni di matrimonio è arrivata anche a parlar male del fatto che noi abbiamo perso una bambina, ha detto che ci siamo lasciati in quel periodo Io ho pianto per una settimana di fila quando abbiamo perso la bambina, e sentirmi dire certe cose è stato brutto, una coltellata avrebbe fatto meno male'.

Emblematica la chiusura: 'Sono ancora innamorato di lei, per i suoi figli e per lei avevo cambiato la mia vita'.