I colpi di scena non mancano mai a Terra Amara e così sarà anche durante le puntate della terza stagione della soap. Yilmaz scoprirà durante un aspro dialogo con Zuleyha che la moglie è di nuovo incinta. Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, Akkaya non riterrà assolutamente possibile che Mujgan possa aspettare un altro figlio da lui, visto che da mesi non si avvicina a lei. La dottoressa, però, gli fornirà una spiegazione della sua gravidanza che lo lascerà perplesso. Mujgan sarà davvero incinta o si tratterà dell'ennesimo piano machiavellico della dottoressa?

Zuleyha apprende della gravidanza della dottoressa

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla notizia della seconda gravidanza di Mujgan, che si abbatterà su Zuleyha e Yilmaz come un fulmine a ciel sereno. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Mujgan ascolterà un dialogo tra il marito e Altun, durante il quale Akkaya, rinfacciando a Zuleyha di essersi avvicinata al marito, ribadirà che lui al contrario sarebbe pronto ad abbandonare il figlio pur di stare con lei. Apprendendo che neanche l'amore per il piccolo Kerem Ali tratterrebbe Yilmaz, la dottoressa penserà di organizzare un piano per ferire la sua rivale in amore.

Mujgan seguirà Zuleyha nella farmacia di Adana e qui farà in modo di esibire un certificato che attesti la sua gravidanza, specificando al farmacista che presto Kerem Ali avrà un fratellino o una sorellina. Naturalmente tutto avverrà davanti allo sguardo attonito di Zuleyha, la quale immediatamente vorrà parlare con Yilmaz per chiarirsi.

Yilmaz non crede di poter essere il padre del bimbo di Mujgan

Rimproverando a Yilmaz di averla accusata di concedersi momenti di passione con Demir, Zuleyha gli rivelerà che la moglie è incinta per la seconda volta. L'uomo sarà sconvolto nell'apprenderlo e si dirigerà di corsa presso la casa di Fekeli dove troverà la moglie.

Dietro sua insistenza, Mujgan confesserà di aspettare un figlio. Quando Yilmaz le farà presente di non poter essere il padre, visto che da mesi non hanno rapporti, la dottoressa gli darà una spiegazione che lo lascerà a bocca aperta.

Mujgan dirà di aver avuto con lui una notte di passione quando poche settimane prima era tornato a casa ubriaco dopo un evento. A questo punto Behice prenderà le difese della nipote, visto che la sua onestà verrà messa in dubbio. Fekeli cercherà di far ragione Yilmaz, affermando che davvero può essere accaduto ciò che Mujgan ha raccontato. Yilmaz non crederà alla versione della moglie visto il forte amore che prova per Zuleyha. Ai telespettatori resterà il dubbio, ma per scoprire se Mujgan ha detto la verità non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.