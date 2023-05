Continua l'appuntamento con Luce dei tuoi occhi 2, la Serie TV che vede protagonista Anna Valle nei panni di Emma, una coreografa che dopo molti anni e ricerche ha ritrovato Diana, la figlia che aveva creduto morta per tanto tempo.

Le anticipazioni della quinta puntata in onda mercoledì 10 maggio annunciano che Roberto sarà ricoverato in seguito ad un incidente e che il suo stato di incoscienza non gli permetterà di spiegare i motivi che lo hanno spinto a incontrare Petra. Quest'ultima, intanto, troverà un modo per convincere Diana ad andare con lei a Ginevra.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2: Emma preoccupata per Roberto

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2 raccontano che al centro delle scene ci sarà come sempre Emma che si impegnerà per darsi delle risposte sul suo passato. A complicare le cose però lo stato di incoscienza in cui versa il fratello Roberto a seguito di un incidente: l'uomo aveva ottenuto un appuntamento con Petra, la sorella vorrebbe conoscere il perchè di quell'incontro ma non può domandarlo al diretto interessato reso per l'appunto incosciente dai postumi del sinistro. A rendere le cose ulteriormente più complesse la decisione di Petra di partire.

Anticipazioni quinta puntata di mercoledì 10 maggio: Petra decisa a partire

Le anticipazioni della quinta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 di mercoledì 10 maggio rivelano ancora che Emma, dopo diverse incomprensioni, riuscirà a stabilire un legame più profondo con sua figlia Diana nonostante però le cose siano destinate presto a cambiare.

Petra, infatti, con un espediente proporrà alla ragazza di seguirla a Ginevra, rischiando nuovamente di dividere madre e figlia. Diana si lascerà convincere dalla donna che l'ha cresciuta a lasciare l'Italia e allontanarsi nuovamente da sua madre?

Petra è molto malata e non si esclude che possa far leva sul poco tempo che le resta da vivere per avere la ragazza con sé.

Saranno ancora molte le verità da scoprire per la protagonista che non avrà comunque nessuna voglia di arrendersi al destino che sembrerà accanirsi contro di lei.

Ottimi risultati per la fiction con Anna Valle

La fiction di Canale 5, Luce dei tuoi occhi, è giunta alla seconda stagione e sta riscuotendo un ottimo successo in termini di ascolti, con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori per le puntate andate già in onda. Le appassionanti vicende di Emma, interpretata da Anna Valle, ed Enrico, interpretato da Giuseppe Zeno, hanno ancora molto da portare alla luce.