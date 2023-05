Da qualche giorno è trapelata la voce che all'interno della casetta di Amici di Maria alcuni allievi siano positivi al Covid. Dopo giorni di silenzio, la Fascino tramite Fanpage.it ha deciso di fare chiarezza spiegando che la registrazione della semifinale potrebbe essere spostata. Tuttavia, la produzione del talent show non ha ancora preso alcuna decisione in merito.

Le dichiarazioni della Fascino

La società di produzione Fascino ha deciso di intervenire in merito alle voci di casi Covid all'interno della casetta di Amici di Maria. Tramite il suo ufficio stampa ha fatto sapere di non essere in grado di prevedere nulla sull'ottava finale del talent show che dovrebbe essere registrato giovedì 4 maggio 2023.

Al tempo stesso sono stati confermati i casi di Covid e si è fatta chiarezza sulle sorti della registrazione: "La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione".

Amici: quattro allievi e dieci tecnici di studio sono positivi al Covid

Nei giorni scorsi, Giuseppe Candela per Dagospia aveva fatto sapere che all'interno della casetta di Amici di Maria due ragazzi erano positivi al Covid. Nella giornata di martedì 2 maggio, la giornalista Mirella Dosi di Pipol Tv ha aggiunto un ulteriore dettaglio: quattro allievi sarebbero positivi e dieci tecnici di studio.

Oggi, con il comunicato della Fascino è arrivata la conferma. Di conseguenza, la registrazione della semifinale potrebbe slittare.

Non è escluso che l'ottava puntata possa essere trasmessa in diretta oppure che si opti per una registrazione dell'ultimo minuto fissata a sabato 6 maggio. In ogni caso vanno valutate anche le condizioni di salute degli allievi positivi, poiché per tutta la settimana non avrebbero avuto modo di provare i brani e le coreografie assegnate dai coach.

Chi sono gli allievi che hanno contratto il coronavirus?

La Fascino tramite il suo ufficio stampa non ha comunicato i nomi degli allievi positivi al Covid. Tuttavia, sui social sono stati ipotizzati dei nomi come quello di Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. In merito a quest'ultima, la mamma in una chat di Instagram ha smentito che sua figlia abbia contratto il coronavirus: la donna ha rivelato di avere sentito la ballerina di Emanuel Lo, ma non avrebbe fatto alcun riferimento all'infezione.

Successivamente Amedeo Venza ha ipotizzato anche il nome di Angelina Mango, ma anche in questo non c'è alcuna conferma o smentita. Infine, Cricca dopo essere stato eliminato nella settima puntata del serale di Amici ha detto di sentirsi poco bene. Secondo i fan del cantante riccionese, l'ex allievo di Lorella Cuccarini potrebbe avere contratto anche lui il Covid.