Cosa succede nel futuro professionale di Maria De Filippi a Mediaset? Quali saranno le novità che vedranno coinvolta la signora degli ascolti di Canale 5?

La stagione televisiva nelle vesti di conduttrice si è da poco conclusa per De Filippi, che quest'anno ha dovuto affrontare anche il difficile momento legato alla perdita di Maurizio Costanzo.

Intanto, però, per il futuro nella tv commerciale sembrerebbe che Pier Silvio Berlusconi sia disposto a tutto pur di non lasciarsi scappare la storica conduttrice.

Cosa succede a Mediaset: il retroscena su Maria De Filippi

L'ultima stagione televisiva ha visto nuovamente trionfare Maria De Filippi alla guida delle sue consolidate trasmissioni che popolano il daytime e la fascia di prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Numeri clamorosi per la conduttrice, che ancora una volta non ha ammesso rivali nella sfida auditel, riuscendo ad avere sempre la meglio in ogni fascia oraria del palinsesto.

In vista della prossima stagione, Pier Silvio Berlusconi sarebbe disposto a tutto pur di non perdere la conduttrice, al punto da offrirle anche un incarico importante nella sua azienda.

'Pier Silvio Berlusconi pronto a tutti per tenersela', retroscena su Maria De Filippi

A svelare dei retroscena su cosa succede a Mediaset a poche settimane dalla presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva è stato il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti.

"Maria è da record e Pier Silvio lo sa: per Mediaset vale oro e lui è pronto a tutto per tenersela", scrive la rivista parlando del futuro professionale della signora di Canale 5, che già in passato pare sia stata corteggiata da diverse emittenti.

Al momento, però, Maria De Filippi non ha mai ceduto al corteggiamento di altri editori, ed è rimasta sempre fedele a Pier Silvio Berlusconi e alla sua azienda.

Ruolo da manager per Maria De Filippi a Mediaset?

Per evitare che in futuro la conduttrice possa cedere alle lusinghe di qualcun altro, Berlusconi sarebbe disposto a concedere un ruolo di prestigio alla conduttrice nella sua azienda.

"Pensa di offrirle un posto da super manager nelle sue tv", scrive ancora la rivista di Signoretti, svelando così che Pier Silvio Berlusconi sarebbe pronto a fare un passo importante nei confronti della presentatrice, che ogni anno riesce a garantire milioni e milioni di euro alle casse Mediaset.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Maria e il suo gruppo di lavoro stanno confezionando la nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni in onda questa estate in tv.