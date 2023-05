L'edizione 2023/2024 di Uomini e donne potrebbe essere quella dei "grandi ritorni": stando a quello che si vocifera in rete, a settembre gli studi Elios potrebbero riaprirsi per un bel po' di ex protagonisti, anche se in diversi ruoli. Se di Giorgio Manetti e Barbara De Santi si parla per un possibile reintegro nel parterre del Trono Over, di Ida Platano si dice che sarebbe pronta a rimettersi in gioco nell'inedita veste di consigliera dei dame e cavalieri della nuova stagione.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

In base alle prime indiscrezioni che stanno circolando in rete, alcuni volti storici di Uomini e Donne potrebbero lasciare il parterre a settembre: si dice che Elio Servo, Carla Belotti e Aurora Tropea non sarebbero certi della riconferma nel cast, a differenza dei colleghi Gemma Galgani, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

L'edizione del dating-show che debutterà tra circa quattro mesi, però, potrebbe regalare ai telespettatori alcuni attesissimi ritorni: da qualche settimana a questa parte, ad esempio, si vocifera che Giorgio Manetti sarebbe pronto a rimettersi in gioco nel Trono Over per cercare quell'anima gemella che nella vita di tutti i giorni non ha ancora incontrato.

Discorso simile si sta facendo su Barbara De Santi, amatissima dama che dopo l'estate potrebbe riprendere posto tra i protagonisti della versione senior del programma di Maria De Filippi.

I retroscena sui volti di Uomini e Donne

Il terzo ritorno al quale potrebbero assistere i fan di Uomini e Donne dopo le vacanze, è quello di Ida Platano. Il 23 maggio è cominciato a circolare un rumor: alcuni siti sostengono che la parrucchiera sarebbe in lizza per un ruolo inedito che le permetterebbe di partecipare a gran parte delle puntate della nuova edizione del Trono Over.

Visto che la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele nonostante i rumor, la bresciana non riprenderebbe posto nel parterre che ha frequentato per tanti anni: nella stagione 2023/2024 del format Mediaset, dunque, l'ex dama vestirebbe i panni di consigliera dei protagonisti del cast.

Questo ruolo, però, non avrebbe nulla a che vedere con quello che Gianni Sperti e Tina Cipollari ricoprono da più di un decennio: qualora tornasse in studio a settembre, infatti, Ida non lo farebbe per affiancare i due opinionisti fissi ma per fare qualcosa di diverso e che nessuno ha fatto prima di lei.

Le riconferme di Uomini e Donne 2023/2024

I rumor che stanno circolando su Ida, dunque, sostengono che potrebbe prendere parte alla nuova edizione del dating-show nel ruolo di colei che dà consigli e suggerimenti alle dame e ai cavalieri che sono ancora alla ricerca della persona giusta.

Il possibile ritorno di Platano in studio potrebbe innescare interessanti dinamiche nel cast 2023/2024 di Uomini e Donne, soprattutto la presenza quasi certa di Riccardo Guarnieri.

Nonostante nell'ultimo periodo sia stato rimproverato più volte da Maria De Filippi per come si è comportato con le signore del parterre, il pugliese dovrebbe essere riconfermato e il faccia a faccia settimanale con l'ex fidanzata regalerebbe ascolti record alla trasmissione.

Un altro incontro che potrebbe appassionare il pubblico a casa, è quello tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti: a distanza di più di sei anni dal loro ultimo confronto davanti alle telecamere, i due potrebbero ritrovarsi all'interno degli Elios quando riprenderanno le registrazioni.

Salvo cambi di programma stabiliti dalla redazione, le riprese della nuova stagione di U&D ripartiranno a fine agosto e saranno trasmesse su Canale 5 non prima della metà di settembre.