La paura e la solitudine caratterizzeranno gli episodi Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 29 maggio al 1° giugno (la soap non sarà trasmessa il 2 giugno). Lara ha paura che il suo piano venga smascherato a causa di Ida e così cercherà di farla tornare in Polonia. Giulia, invece, inizierà ad aver paura della solitudine per via della partenza per la Sicilia di Franco, Angela e Bianca. Mariella e Guido, superate alcune incomprensioni, riusciranno a godersi la crociera, mentre Manuela sembrerà essere attratta da Costabile.

Upas, trame 29 maggio-1° giugno: Ida arriva a Palazzo Palladini

Marina sarà lontana da Napoli, così Lara ne approfitterà per insinuarsi sempre di più nella vita di Roberto usando il piccolo Tommaso. Tuttavia Ida, come svelano le trame di Upas riguardanti gli episodi in onda dal 29 maggio al 1° giugno, sarà sul punto di arrivare a Palazzo Palladini, e Martinelli si vedrà costretta a gestire il suo arrivo e far sì che Roberto non abbia nessun sospetto, oltre a fare in modo che la donna non dica a nessuno il segreto che condividono. Nel frattempo Manuela si illuderà nuovamente, seppur per un solo istante, che tra lei e Niko possa esserci ancora qualcosa, ma poi riceverà una grande delusione.

Tuttavia un nuovo incontro che farà a breve potrebbe cambiarle la vita.

La giovane incontrerà Costabile, uno dei nipoti di Mariella, e non sembrerà affatto indifferente al suo fascino. Mariella e Cerruti continueranno ad avere incomprensioni, nonostante ciò la crociera procederà in maniera abbastanza soddisfacente, anche se Guido rischierà di ritrovarsi nei guai a causa di Massaro, il quale avrà in mente propositi trasgressivi.

Upas, spoiler settimanali: Lara rischia di essere smascherata

Ida non avrà nessuna intenzione di separarsi ancora una volta dal figlio e per tale motivo sarà determinata a restare a Napoli, in modo tale da restargli accanto. La sua ostinazione, però, metterà in allarme Lara, la quale rischierà di essere smascherata e il suo perfido piano ai danni di Roberto potrebbe essere scoperto da quest'ultimo.

Nel frattempo Manuela, pur essendosi resa conto che con Niko non potrà esserci nessun futuro, non si sentirà pronta per avere nuove avventure né tanto meno vorrà assecondare l'interesse che Costabile manifesterà nei suoi confronti.

Tuttavia il destino sembrerà avere ben altri piani in serbo per lei. La giovane Cirillo, alla fine, finirà per cedere al fascino di Altieri? Guido, intanto, verrà accusato ingiustamente di infedeltà a causa di Sergio e si ritroverà nella condizione di dover convincere la moglie Mariella di non averla tradita.

Giulia temerà la solitudine, Luca affronta una situazione di disagio

Angela e Franco si prepareranno a partire per la Sicilia insieme alla figlia Bianca. La partenza dei familiari getterà Giulia nello sconforto più totale, al punto che la donna inizierà a temere la solitudine, visto che la terrazza senza di loro non sarà allegra come sempre.

Nel frattempo Luca De Santis, che tornerà a Napoli per insediarsi come nuovo primario del San Filippo, dovrà affrontare una situazione di grande disagio emotivo, che potrebbe in realtà nascondere un problema di salute alquanto grave. Di cosa soffrirà il dottore?

Lara, intanto, sarà sempre più preda della paura di essere scoperta da Roberto e per evitare che ciò accada, cercherà in tutti i modi di convincere Ida a tornare in Polonia e a dimenticarsi per sempre del figlio. Infine, in crociera, Guido riuscirà a dimostrare la sua innocenza a Mariella e finalmente si godranno la vacanza, mentre a Napoli qualcuno comincerà a rimpiangere la compagnia di Altieri.