Un fulmine a ciel sereno scuote la lavorazione della quarta stagione di "Mare Fuori", iniziata appena una settimana fa a Napoli: stando a un Gossip lanciato dal portale social PipolGossip, sarebbe giunta al capolinea la love-story tra Maria Esposito e Antonio Orefice, che nel prison-drama di Rai2 interpretano rispettivamente Rosa Ricci e Totò.

La liason tra i due non era comunque mai confermata stata ufficialmente, anzi lei - interpellata di recente dai colleghi di Vanity Fair - continuava a nicchiare: "Antonio e io stiamo insieme? Chi può dirlo".

Maria Esposito, la storia prima dell'exploit con Mare Fuori

La stessa intervista in cui non ha nè confermato nè smentito il flirt con il compagno di set Antonio Orefice, è servita ai fans della serie tv "Mare Fuori" per scoprire qualcosa di più.

Maria Esposito, oggi 19enne, si è avvicinata al mondo del cinema a 13 anni, quando fu opzionata per un provino per "L'amica Geniale". Il casting non andò come sperava, ma la porta sbattuta in faccia ha spinto Maria (che prima dell'immensa popolarità faceva la manicure nel salone di bellezza della sorella ai Quartieri Spagnoli) a investire con ancora più convinzione nel suo sogno.

È così che sono iniziate le lezioni di recitazione con Biagio Manna, lo stesso che le ha fatto conoscere la sua attuale agente convincendola ad affrontare il primo provino per "Mare Fuori".

Un'impresa tutt'altro che facile: Maria quel provino non si sentiva all'altezza di farlo. È stato il suo coach a trascinarla "di peso "ai casting; il ruolo di Rosa Ricci le è stato assegnato dopo quattro "chiamate": "Non ci potevo credere", ha ricordato Rosa Esposito, "nei giorni successivi non facevo che chiamare la mia agente per assicurarmi che fosse tutto vero, che non si fossero sbagliati".

Mare Fuori, con Rosa nella quarta stagione "Si piangerà molto"

Il resto è storia recentissima: sul set Maria Esposito ha non solo trovato il successo che sognava sin da bambina; i soldi, promette, li userà per aiutare "per tutta la vita" i suoi genitori, "che hanno fatto tanti sacrifici per permettermi di studiare recitazione", ma anche quella che oggi definisce la sua migliore amica (Ludovica Coscione, interprete di Teresa ndr) e l'amore.

Peccato che oggi l'idillio con Antonio Orefice sembri giunto al capolinea.

E non va meglio alla sua nemesi televisiva; nella quarta stagione di "Mare Fuori", la volitiva Rosa Ricci dovrà lottare per salvare l'amore per Carmine di Salvo (Massimiliano Caiazzo) da logiche di sangue: "Posso dire che si piangerà molto. Rosa scoprirà, almeno un po', il suo cuore".