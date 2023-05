Le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 5 all'8 giugno sono ricche di novità, ma per Ida Kolavenko ci sarà un nulla di fatto. La donna, nonostante la sua determinazione, non riuscirà a riprendersi il bambino, che resterà con Lara. Quest'ultima, intanto, esulterà per l'ennesima vittoria alla partenza della madre del piccolo Tommaso, mentre non ci sarà traccia del ritorno di Marina. Ci saranno novità anche per Clara che cercherà un lavoro, mentre Alberto proverà a riallacciare i rapporti con Diana.

Trame Un posto al sole: Lara tirerà un sospiro di sollievo per il suo segreto

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 all'8 giugno raccontano che il piano di Lara proseguirà con grande successo. La donna tremerà all'arrivo di Ida a Palazzo Palladini, ma in qualche modo riuscirà a trovare una soluzione anche a questo problema. La madre di Tommaso sembrerà determinata a riprendersi il bambino, ma la signora Martinelli non si arrenderà e alla fine riuscirà a vincere anche questa partita, con grande delusione di chi sperava che questa storyline giungesse a una svolta.

Trame settimanali dal 5 all'8 giugno: il piano di Lara proseguirà senza intoppi

Le puntate di Un posto al sole dal 5 all'8 giugno vedono tra i protagonisti Ida, che sarà insistente con Lara, ma troverà davanti a sé una donna più determinata di lei.

La signora Martinelli a quanto pare riuscirà a trovare gli argomenti giusti per convincere la madre di Tommaso a ripartire per la Polonia senza il bambino. Per Lara sarà l'ennesimo motivo di gioia e potrà continuare a portare avanti indisturbata il suo piano, visto che del ritorno di Marina non ci sarà traccia. Nel frattempo proseguiranno anche le vicende degli altri personaggi della soap partenopea.

Clara verso una nuova vita, Alberto proverà a riavvicinarsi a Diana

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 all'8 giugno rivelano che per Niko ci sarà un ripensamento e inizierà a guardare a Manuela con occhi diversi. Clara invece sarà determinata a portare avanti la sua vita da mamma single e si metterà alla ricerca di lavoro.

In questo contesto, tuttavia, Rosa si renderà conto che la sua amica, pur essendo nata nel suo stesso quartiere, è nettamente diversa da lei. Eduardo approfitterà della solitudine di Clara per farsi avanti, dimostrando ancora una volta di essersi invaghito della donna. Nel frattempo Alberto sembrerà ormai rassegnato alla fine della sua storia e avrà occasione di rivedere Diana. I due si incontreranno per lavoro e l'avvocato non perderà occasione per riprovarci con l'architetta.