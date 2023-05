Tante sorprese saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma dall'8 al 14 maggio su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Sermin Yaman si vendicherà di Sabahattin. Naciye, invece, scoprirà che Hatip Tellidere sta continuando a vedere l'amante.

Terra amara, anticipazioni: Sermin denuncia Sabahattin per violenza domestica

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate italiane segnalano che Fusun farà in modo che Berika vinca le elezioni a presidentessa dell'associazione. Una vittoria che non piacerà affatto a Behice, la quale apparirà molto risentita dal risultato.

Sermin, invece, si recherà da Julide con l'intenzione di denunciare Sabahattin. La donna vorrà sporgere denuncia contro l'ex marito per violenza domestica. La cugina di Demir poi informerà Hatip che le forze dell'ordine sono sulle tracce di Rasit. Tuttavia, Tellidere le dirà di avere tutta la situazione sotto controllo.

Hunkar, intanto, si recherà a casa di Fekeli, al quale confesserà la verità sulle nozze tra Zuleyha e Demir. Non contenta, la matrona gli annuncerà che Yilmaz è il vero padre di Adnan. L'anziano impresario non sopporterà tanto dolore finendo per cadere privo di sensi sul pavimento.

Fekeli ha un infarto

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Behice troverà Fekeli in preda ad un attacco di cuore [VIDEO].

La donna così chiamerà Sabahattin che le suggerirà di praticargli un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Ali Rahmet apparirà in condizioni critiche una volta arrivato in ospedale, dove gli diagnosticheranno un infarto del miocardio. Fortunatamente la salute dell'anziano impresario migliorerà, tanto che Sabahattin tranquillizzerà Yilmaz sulla sua prognosi.

A tal proposito, l'ex meccanico crederà che il malore del genitore sia stato provocato dalle parole di fuoco di Hunkar. Pertanto, Akkaya si recherà alla fattoria dove domanderà spiegazioni alla signora Yaman. Quest'ultima a questo punto risponderà di aver chiesto a Fekeli di convincerlo a lasciare la tenuta a causa dei problemi mentali di Mujgan.

L'ex meccanico così scoprirà che sua moglie si era recata da Demier per tenere sotto controllo Zuleyha.

Naciye minaccia Hatip di togliergli tutto

Hatip, invece, accompagnerà Rasit dalla polizia dove gli agenti provvederanno a prelevare le sue impronte digitali. Naciye sentirà Sermin parlare con Fusun della sua tresca con suo marito. Non contenta, la donna apprenderà che Tellidere ha intenzione di fare un viaggio in Antalia in compagnia dell'amante. Pertanto, Naciye si renderà protagonista di una scenata di gelosia per poi minacciare Hatip di togliergli tutto se non interrompe la relazione clandestina con Sermin.

Infine Zuleyha sospetterà che Demir stia facendo distinzioni tra Leyla e Adnan.