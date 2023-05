Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore, giunta in Germania alla stagione 19 che ha come protagonisti la coppia formata da Eleni Schwarzbach e Leander Saalfeld. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 maggio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ricatto di Erik ad Ariane, sul piano ordito da Christoph per smascherare la giovane Kalenberg, sui problemi di vicinato dei Sonnbichler, sulla gelosia di Shirin nei confronti di Gerry e sui problemi lavorativi di Constanze.

Erik ricatta Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Ariane sarà costretta ad ammettere di fronte ad Erik di essere innamorata soltanto di Robert. Disperato all'idea di non essere ricambiato, Vogt deciderà di ricattare la sua ex, chiedendole dei soldi in cambio del suo silenzio. Quello che i due non sanno è che Christoph ha visto tutta la scena, senza però riuscire a sentire la loro conversazione per intero. Deciso a scoprire quale sia il segreto attraverso il quale Erik tiene in pugno Ariane, l'albergatore deciderà di invitarlo a bere qualcosa al bar ed insieme ad Yvonne finiranno per farlo ubriacare. A quel punto, Erik confiderà a Christoph che Ariane non è incinta. Felice per il suo trionfo, l'albergatore accuserà la giovane Kalenberg, di fronte a Robert, di aver fatto finta di essere incinta.

Inizialmente Saalfeld non crederà alle parole di Christoph ma poi cambierà idea quando si renderà conto che Ariane non ha nessuna intenzione di fare un test di gravidanza. Non sapendo cosa fare, Ariane non potrà fare altro che ammettere tutto.

Gerry si sta innamorando di Merle

Paul si convincerà che Gerry stia tradendo Josie quando vedrà Merle flirtare con lui.

Shirin lo verrà a sapere e non riuscirà a capire come l'ospite del Furstenhof possa essere interessata all'amico. Ceylan, però, cambierà idea quando vedrà i due innamorati insieme, finendo per ingelosirsi. Non riuscendo ad ammettere di essere gelosa di Gerry, Shirin dichiarerà di voler soltanto salvaguardare il cuore del suo amico, temendo che Merle possa spezzarglielo.

Nel frattempo, Josie si renderà conto che i due giovani si stanno innamorando e deciderà di concludere la finta relazione con Gerry per lasciarlo libero. I Sonnbichler riusciranno finalmente a chiarirsi con il loro vicino di casa, risolvendo tutti i loro problemi. Constanze scoprirà di poter avere una grossa occasione di lavoro in cui dovrà però fare i conti con una rivale impegnata in un caso giuridico molto importante. Non volendosi arrendere, la giovane cercherà un modo per recuperare terreno nei suoi confronti. Rosalie riscuoterà un enorme successo nell'offrire seminari di life coaching online.