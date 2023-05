L'attore turco Can Yaman, noto per la sua interpretazione in diverse soap opera televisive, sarà presente mercoledì 24 maggio a Fiuggi per un evento formativo. L'iniziativa è stata organizzata grazie alla sinergia di diverse realtà, tra cui l'associazione "Can Yaman for Children", l'azienda "De Cecco", il Comune di Fiuggi, la scuola alberghiera "Buonarroti" e l'emittente radiofonica "Radio Centro Fiuggi". L'evento fa parte del "Break the wall tour", con una serie di tappe in diverse città italiane, attraverso le quali l'attore vuole sensibilizzare l'opinione pubblica verso il disagio giovanile.

Can Yaman: il 'Break the wall tour' arriva a Fiuggi

In particolare, il focus della tappa a Fiuggi del "Break the wall tour", verterà sul tema dell'alimentazione e dell'adolescenza, con l'obiettivo di fornire strumenti utili ai giovani e alle loro famiglie per affrontare situazioni difficili e uscire dalle problematiche, che spesso accompagnano questo delicato periodo della vita.

Il tour di Can Yaman ha già attirato l'attenzione di social: il post ufficiale dell'evento, sulle pagine social di Radio Centro Fiuggi, ha generato l'entusiasmo dei fan dell'attore.

La tappa di Fiuggi rappresenta un'importante occasione di confronto e dialogo per i giovani studenti dell'alberghiero "Buonarroti", che potranno ascoltare le parole dell'attore turco e sentire il suo contributo nell'affrontare le difficoltà che spesso affliggono la loro età.

Inoltre, l'evento ha l'ulteriore scopo di contribuire alla raccolta di fondi per il supporto delle strutture ospedaliere nazionali, all'insegna della solidarietà e dell'attenzione alla collettività.

L'iniziativa raccoglierà fondi per il Policlinico Umberto I di Roma

La presenza di Can Yaman a Fiuggi rappresenta quindi un evento che contribuirà a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche dell'adolescenza e del disagio giovanile.

Grazie alla collaborazione tra diverse realtà, in primis l'associazione "Can Yaman for Children", si spera di poter dare un importante contributo alla crescita culturale e formativa degli studenti e a una maggiore attenzione verso il bene comune.

Gli organizzatori dell'evento hanno deciso di coinvolgere specialisti del settore per diffondere informazioni e fornire strumenti diretti, rivolti non solo ai giovani, ma anche ai loro genitori o tutori.

Inoltre l'iniziativa prevede anche la raccolta di fondi per interventi infrastrutturali e di ammodernamento al reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma.