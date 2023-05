Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche della soap opera creata da Bea Schmidt evidenziano che Vanessa vorrà sposare Carolin ma, al contempo, nutrirà l'idea di avere un figlio con Max per comporre una famiglia allargata. Quando Sonnbichler entrerà in travaglio, intanto, verrà prontamente portata in clinica da Julian e Lamprech, ma l'automobile andrà in panne prima di giungere in ospedale. Sarà Carolin ad aiutare la partner a partorire il piccolo Arthur, mentre Ariane tornerà nel lussuoso hotel dopo essere stata rilasciata per mancanza di prove rilevanti.

Robert, infine, ribadirà alla dark lady di non voler avere a che fare più nulla con lei, nel frattempo Erik scoprirà da una défaillance di Ariane che quest'ultima non è incinta.

Carolin aiuterà Vanessa a partorire il piccolo Arthur

Gli spoiler bavaresi dello sceneggiato raccontano che Vanessa nutrirà il desiderio di formare una famiglia allargata assieme a Carolin, con la quale ha in programma di sposarsi, e con Max, dal quale aspetta un bambino. La schermitrice, difatti, non vorrà far mancare al futuro nascituro la figura di un padre ma, allo stesso tempo, non vorrà rinunciare a trascorrere la vita assieme a Lamprech, la donna che ama.

Per Richter, inizialmente, la notizia che la schermitrice voglia sposare Carolin sarà uno shock, ma il fratello di Gerry non ci metterà molto a riprendersi quando conoscerà una nuova persona che gli farà battere il cuore.

Vanessa, successivamente, entrerà in travaglio e verrà portata d'urgenza da Carolin e Julian, un nuovo dipendente del Fürstenhof, in ospedale.

L'auto, però, andrà in panne in un posto desolato nonché privo di segnale telefonico. Qualche istante dopo passerà di lì un medico fuori servizio di nome Leander che, dopo aver dato un'occhiata alla receptionist, asserirà che il bimbo non è nella corretta posizione.

Nonostante ciò, ci penserà Lamprech ad aiutare Vanessa a dare alla luce con successo il piccolo Arthur.

Erik scoprirà che Ariane ha inscenato la gravidanza

Mentre Werner, Christoph, Cornelia e Robert saranno ben lieti dell'arresto di Ariane per tentato omicidio, la dark lady si paleserà d'improvviso nell'hotel a cinque stelle.

La diabolica donna, difatti, sarà rilasciata dalla polizia per mancanza di prove degne di nota, quindi partirà subito alla riscossa nel tentativo di riconciliarsi con Robert, ma il giovane albergatore le dirà senza mezzi termini che non vorrà avere più niente a che fare con lei.

Come se non bastasse, Kalenberg avrà uno scivolone dialettico che farà capire a Erik che la stessa ha inscenato la gravidanza.