Le prossime puntate dello sceneggiato di Canale 5 Terra Amara porranno l'attenzione sulla morte di Hunkar.

A uccidere la madre di Demir sarà stata Behice, la quale metterà in scena un furto. Inoltre la zia di Mujgan per allontanare ogni tipo di sospetto penserà bene di nascondere i gioielli della matrona degli Yaman a casa di Sevda, sfruttando a suo favore la storica rivalità tra le due donne. Messo al corrente degli eventi, Demir comincerà a sospettare dell'ex amante del suo defunto padre, ma Zuleyha non la penserà come lui, anzi riterrà che Sevda non possa essersi macchiata di tale delitto.

Il piano di Behice per incastrare Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e si concentrano sulle indagini relative alla morte di Hunkar.

Dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Fekeli, Hunkar sarà messa al corrente dall'investigatore privato da lei stessa assunto dei delitti di cui si è macchiata precedentemente Behice. Quest'ultima, con la complicità del defunto fratello, ha infatti eliminato i suoi due mariti per potersi appropriare delle loro ricchezze. Per questa ragione, la matrona Yaman convocherà la zia della dottoressa e la minaccerà: se non lascerà subito il paese, le prove della sua colpevolezza finiranno alla polizia.

Behice, messa alle strette, estrarrà dalla sua borsetta un coltello e pugnalerà Hunkar, che morirà in pochi secondi.

Poi la donna sottrarrà i gioielli della matrona, inscenando un tentativo di rapina.

Di lì a poco, il corpo senza vita di Hunkar verrà ritrovato da Demir e Behice andrà avanti con il suo piano che coinvolgerà Sevda e anche Mujgan sospetterà dell'implicazione della zia nella morte di Hunkar.

Zuleyha crede che Sevda sia innocente

Essendo conoscenza della guerra tra Hunkar e Sevda, Behice nasconderà i gioielli sottratti alla defunta a casa dell'amante del padre di Demir per poi denunciarla in forma anonima.

La polizia si introdurrà a casa di Sevda e troverà i preziosi, quindi la donna verrà arrestata proprio durante il funerale.

Interrogata in commissariato, Sevda si dichiarerà innocente e non saprà spiegare perché i gioielli della sua nemica si trovassero a casa sua. Ma allo stesso tempo ammetterà di aver visto Hunkar poche ore prima della sua morte.

Demir ben presto verrà a sapere che la donna da lui considerata come una seconda madre è stata arrestata per l'omicidio di Hunkar. La fiducia che Yaman ha sempre riposto in Sevda comincerà a vacillare e si pentirà di aver riportato in paese la nemica della madre. Ma Zuleyha non la penserà come il marito, infatti riterrà improbabile che Sevda abbia commesso un simile delitto e spingerà Demir a riflettere sui possibili veri nemici della madre.