Temptation Island 2023 torna in onda questa estate nella fascia serale di Canale 5. Le anticipazioni sul reality show condotto da Filippo Bisciglia rivelano che ci sarà spazio per la partecipazione di nuove coppie pronte a mettersi in gioco per cercare di superare la sfida delle tentazioni.

E, anche questa volta, ci saranno delle commistioni on Uomini e donne, il fortunato talk show dei sentimenti di Canale 5 che, con Temptation Island, condivide la squadra di autori.

L'atteso ritorno di Temptation Island su Canale 5 nel prime time estivo

Nel dettaglio, dopo un anno di assenza sul piccolo schermo, Mediaset ha scelto di ridare fiducia a Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Le riprese della trasmissione cominceranno a inizio giugno ma, per vederlo in onda nel prime time di Canale 5, bisognerà attendere solo fine mese, quando andranno in onda le varie puntate.

Al timone del programma è confermata la presenza di Filippo Bisciglia: sarà ancora lui a guidare il racconto e a condurre i falò di confronto tra le varie coppie che si metteranno in gioco nel corso di questa attesissima edizione dello show.

Chi c'è da Uomini e donne nel cast di Temptation: scelti vari corteggiatori

Ma chi ci sarà nel cast di Temptation Island? Le indiscrezioni rivelano che, anche quest'anno, il pubblico avrà modo di vedere degli ex volti che si sono visti già nello studio di Uomini e donne.

La produzione del reality show ha ingaggiato degli ex corteggiatori che in passato sono stati ospiti nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, i quali si metteranno in gioco per creare zizzania nelle coppie in gara.

Non è escluso che, nelle vesti di tentatori, possano esserci anche degli ex pretendenti che hanno preso parte a vecchie stagioni del programma dei sentimenti di Canale 5.

Le coppie nate a Uomini e donne fuori dal cast di Temptation 2023

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda le coppie che si metteranno in gioco a Temptation Island.

A quanto pare, infatti, quest'anno non ci saranno volti noti conosciuti a Uomini e donne.

La produzione ha deciso di puntare su 6/7 coppie che sono state scelte in queste settimane attraverso i casting e risultano così sconosciute al grande pubblico di Canale 5.

Niente da fare, quindi, per i fan della coppia composta da Carola e Federico: in tanti avevano sperato di poterli vedere alla prova sull'isola delle tentazioni dopo la scelta finale avvenuta nello studio del tal show di Maria De Filippi.

Per quest'anno, però, non sarà così e non prenderanno parte alla trasmissione neppure Lavinia e Alessio, l'altra coppia nata quest'anno a U&D.