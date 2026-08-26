Gli spoiler degli episodi turchi di Far Away in programma prossimamente sui teleschermi italiani narrano che Sadakat caccerà Deniz e Alya dalla tenuta a causa di un ricatto da parte di Mine. Madre e figlio raggiungeranno l'aeroporto dove verranno raggiunti da Cihan Albora, il quale si renderà protagonista di una dichiarazione d'amore per impedire la loro partenza.

Sadakat caccia Deniz e Alya dalla tenuta a causa del ricatto di Mine

Tutto inizierà quando Cihan informerà Sadakat di non volere che Mine ed il suo bambino vivano sotto lo stesso di Deniz e Alya.

L'uomo comunicherà alla madre di essere pronto ad assumersi le proprie responsabile in merito alla gravidanza dall'ex amante ma rifiuterà che condividono lo stesso tetto di sua moglie e suo nipote. Sadakat, a questo punto, annuncerà la decisione a Mine, che non la prenderà molto bene. La donna studierà un modo per non lasciare la tenuta. La dottoressa informerà la matriarca Albora di aver scoperto che Boran è il figlio biologico di Ecmel dopo aver visionato una chiavetta usb che le aveva lasciato Ugur prima di morire. La donna dirà a Sadakat che mantenerà il segreto sull'identità di Boran solo se lei allontanerà Alya e Deniz dalla Turchia altrimenti racconterà tutto ad Ecmel, che nel frattempo uscirà di prigione.

La madre di Cihan sarà costretta ad accettare il ricatto di Mine.

Anticipazioni Far Away: Cihan bacia appassionatamente Alya

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Alya e Deniz raggiungeranno l'aeroporto decisi a recarsi in Canada. Madre e figlio saranno raggiunti da Cihan, che li chiederà alcuni minuti per parlarli. In questa circostanza, la protagonista insisterà sul fatto che non può rimanere in Turchia, temendo per l'incolumità di Deniz. Il figlio di Sadakat, a questo punto, ammetterà di amare la donna e di essere pronto a tutto pur di proteggere suo nipote. Sarà in questa circostanza che l'uomo si avvicinerà alla ginecologa, baciandola appassionatamente per la prima volta. Il fratello di Kaya riuscirà così a fermare la partenza di Alya per il Canada.

Infine Sahin e Nare riusciranno a diventare marito e moglie in gran segreto mentre Kaya si fidanzerà ufficialmente con Ipek.