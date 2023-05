Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara in programma dall'8 al 14 maggio 2023, in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un brutto episodio che avrà come protagonista Fekeli, il quale si ritroverà in pericolo tra la vita e la morte dopo un malore improvviso.

Spazio anche alle vicende di Yilmaz, che in questi nuovi appuntamenti con la soap si ritroverà a vivere una situazione che potrebbe avere delle terribili conseguenze.

La morte di Zelis: anticipazioni Terra amara 8-14 maggio

Le anticipazioni di Terra amara fino al 14 maggio 2023 rivelano che Zelis si ritroverà a un passo dalla morte.

Le sue condizioni di salute peggioreranno drasticamente e nel corso dei prossimi episodi passerà a miglior vita. Tuttavia, prima dell'ultimo respiro, la donna chiederà a Saniye di farle una promessa importante: vuole che sia lei a prendersi cura della figlia e ad assicurarsi che possa stare bene.

Spazio alle vicende di Fekeli, che nel corso dei prossimi episodi di questa stagione si ritroverà a dover affrontare una amara verità che lo metterà a dura prova.

Fekeli scopre la verità su Adnan: anticipazioni Terra amara al 14 maggio

Le anticipazioni di Terra amara nella settimana 8-14 maggio 2023 rivelano che Hunkar si recherà a casa di Fekeli e gli confesserà la verità sul padre del piccolo Adnan.

Per l'uomo sarà un vero colpo al cuore: in un primo momento caccerà via la donna e le chiederà di non farsi più vedere, poi però quando si ritroverà da solo farà i conti con un improvviso malore.

Fekeli, provato dalla notizia ricevuta, finirà per accasciarsi a terra: sarà Behice a ritrovare l'uomo steso sul pavimento, ormai privo di sensi.

Yilmaz investe Azize, i dubbi di Zuleyha: anticipazioni Terra amara al 14 maggio

La donna chiederà subito aiuto a Sabahattin, che a quel punto in attesa che arrivi l'ambulanza presterà un primo soccorso: le condizioni di Fekeli, però, appariranno fin dal primo momento disperate e l'uomo si ritroverà a rischiare seriamente la morte.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara, in programma fino al prossimo 14 maggio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Yilmaz, che non volendo finirà per investire Azize.

La nonnina sarà così vittima di un incidente, che per fortuna non avrà delle conseguenze negative. Yilmaz presterà subito soccorso all'anziana signora, la quale verrà portata in ospedale per tutti i controlli medici del caso.

Intanto Zuleyha inizierà ad avere dei sospetti su Demir: teme che l'uomo stia trascurando Adnan per concentrarsi solo ed esclusivamente su Leyla.