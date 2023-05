Cresce l'attesa per la messa in onda delle ultime puntate di Uomini e donne su Canale 5. L'appuntamento con la trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi quest'anno chiuderà i battenti con due settimane di anticipo rispetto al previsto.

La trasmissione saluterà il pubblico venerdì 12 maggio con la messa in onda della puntata conclusiva e con le scelte finali dei due tronisti rimasti "in gara".

Cambio programmazione Uomini e donne: il talk show chiude il 12 maggio

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che sono previsti dei cambiamenti importanti in daytime.

Uomini e donne saluterà il pubblico nella settimana che va dal 9 al 12 maggio: lunedì 8 non ci sarà una nuova puntata su Canale 5, e al posto di Uomini e donne andrà in onda un nuovo speciale di Amici 22.

Le ultime puntate di questa edizione si preannunciano particolarmente attese dal pubblico, curioso di scoprire cosa succederà ai due tronisti che devono portare a compimento il loro percorso.

La scelta di Nicole e Luca: anticipazioni U&D 9-12 maggio

Nicole e Luca saranno chiamati a compiere la scelta finale, svelando il nome della persona con la quale vogliono costruire un futuro lontani dai riflettori mediatici.

Per quanto riguarda la tronista Nicole, al momento sembrerebbe essere in pole position Andrea, mentre Luca Daffrè ha ammesso più volte di sentirsi particolarmente preso da Alessandra, che a questo punto potrebbe avere la meglio al rush finale.

In attesa di scoprire le scelte finali di Nicole e Luca nello studio di Uomini e donne, l'attenzione nel corso delle ultime puntate di questa edizione, previste fino al 12 maggio, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende del trono over.

Gemma non rischia il posto: anticipazioni U&D al 12 maggio

Al centro dell'attenzione tornerà la dama Gemma Galgani, che dovrà decidere quale scelta fare per il suo futuro.

Tuttavia la presenza della dama torinese non sarebbe affatto messa in discussione: nel caso in cui questa estate Gemma non dovesse trovare una persona in grado di rapirle il cuore, per lei si aprirebbero di nuovo le porte dello studio di Uomini e donne.

Da un po' di anni la dama torinese è diventata uno dei volti fissi della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali che appassionano una vasta fetta di spettatori.