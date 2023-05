Interessanti novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara che saranno visibili nei prossimi giorni in prima visione su Canale 5. Le trame dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Behice e Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) saranno costrette ad abbandonare la tenuta di Ali Rahmet Fekeli su ordine di Yilmaz.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz scopre che sua moglie ha finto la sua seconda gravidanza

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse tra qualche settimana in televisione rivelano che Yilmaz (Ugur Gunes) prenderà una drastica decisione appreso dell'inganno della moglie.

Tutto inizierà quando Mujgan origlierà una conversazione tra suo marito e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) dove scoprirà che hanno intenzione di fuggire senza Kerem Ali. Una scoperta che manderà in subbuglio la pediatra, la quale arriverà a fingere di attendere un altro bambino per impedire al marito di andarsene. Yilmaz ignaro di tutto accuserà sua moglie di averlo tradito. L'ex meccanico infatti crederà ad una voce su una presunta tresca tra Mujgan e Fikret. L'uomo fuori controllo darà l'impressione di voler uccidere il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik) per ripulire il suo onore, se non accadesse il colpo di scena. Mujgan sopraggiunta sulla scena ammetterà di aver finto la seconda gravidanza solo per tenere Yilmaz vicino a sé.

L'ex meccanico invita Mujgan e Behice ad abbandonare la tenuta

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma a breve in televisione, Yilmaz si convincerà che sua moglie non sia capace di prendersi cura di Kerem Ali a causa della sua instabilità mentale. Pertanto, l'uomo inviterà Mujgan e Behice ad abbandonare la tenuta di Fekeli e far ritorno ad Istanbul.

Akkaya infatti crederà che la signora Hekimoglu abbia convito la nipote ad inscenare la finta gravidanza. Ma Behice ribadirà di essere estranea, se l'ex meccanico non andasse fino in fondo alla vicenda. Yilmaz obbligherà le due donne a fare i bagagli avvertendole che non rivedranno mai più Kerem Ali. Una decisione che non sarà condivisa da Fekeli, che fermerà la loro partenza.

Fekeli chiede alla nuora del tempo per convincere Yilmaz a farle rivedere Kerem Ali

Ali Rahmet chiederà a Behice e Mujgan di trasferirsi preso una sua seconda casa a Cukurova esortandole a non muoversi di lì finché le acque non si saranno calmate. In pratica, l'anziano impresario darà un ultimatum alla nuora avvertendola di non compiere nessun passo azzardato se non vuole perdere completamente la sua fiducia. Infine Fekeli chiederà alla pediatra del tempo per convincere Yilmaz a farle rivedere Kerem Ali.