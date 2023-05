Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda giovedì 11 maggio su Canale5 alle 14:10, Fekeli sarà accompagnato urgentemente in ospedale in preda a un arresto cardiaco. Successivamente, Sabahattin tranquillizzerà Yilmaz dicendogli che il suo padrino è fuori pericolo. Così, il giovane Akkaya si recherà alla tenuta Yaman per chiedere a Hunkar cosa sia successo ad Ali Rahmet. Dopodiché, Hunkar rivelerà all'ex meccanico di aver chiesto a Fekeli di convincere lui e Mujgan a lasciare la tenuta. Infine, Yilmaz scoprirà che sua moglie ha incontrato il suo acerrimo nemico e gli ha chiesto di tenere sotto controllo Zuleyha.

Fekeli viene portato in ospedale per un arresto cardiaco

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Ali Rahmet sarà portato in ospedale dall'ambulanza per un infarto. Le condizioni di salute dell'uomo saranno, inizialmente, preoccupanti. Dopodiché, l'uomo inizierà a riprendersi grazie al tempestivo intervento dei medici. Quando Sabahattin rivelerà a Yilmaz che il suo padrino è fuori pericolo, il ragazzo si recherà a villa Yaman per chiedere a Hunkar cosa sia successo tra di loro, convinto che siano state le parole della donna a causare il malore a Fekeli.

Yilmaz scopre che Mujgan ha incontrato Demir in Terra Amara

Successivamente, Hunkar non riuscirà a dire la verità a Yilmaz sulla paternità del piccolo Adnan e deciderà di mentirgli.

Nello specifico, la signora Yaman dirà all'ex meccanico di aver chiesto a Fekeli di convincere lui e Mujgan a lasciare la tenuta, visto e considerato lo stato mentale alterato della dottoressa. Per questo motivo, Akkaya capirà che sua moglie si è recata da Demir chiedendogli di tenere sotto controllo l'atteggiamento compromettente di Zuleyha.

Infatti, la signorina Altun era stata scoperta, in fragrante, nell'intento di allattare il piccolo Kerem in assenza di sua madre.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara (in origine Bir Zamanlar Cukurova), che è andata in onda mercoledì 10 maggio, Hunkar si è recata a casa di Fekeli per essere, una volta per tutte, onesta con l'uomo che ama.

Nel particolare, la signora Yaman ha rivelato la verità sul matrimonio di Demir e Zuleyha, la quale fu costretta a sposare l'uomo per salvare la vita di Yilmaz condannato alla pena di morte. Inoltre, la matrona di Cukurova ha confessato anche che Akkaya è il padre biologico di Adnan. Dopo questa notizia, Behice ha trovato Fekeli disteso sul pavimento in preda a un arresto cardiaco. Infine, la zia di Mujgan ha effettuato un massaggio cardiaco ad Ali Rahmet fino all'arrivo dell'ambulanza.