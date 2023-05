A catturare maggiormente l’attenzione nelle prossime puntate di Terra Amara sarà Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). La dottoressa, quando Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) la separerà dal figlio Kerem Ali per avergli fatto credere di essere di nuovo incinta, potrà contare sulla complicità di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) per rivederlo. Mujgan non rispetterà l’accordo sancito con la rivale: quando riabbraccerà il figlio cercherà di portarlo via. Kerem Ali, a causa della madre, rischierà di essere travolto dalle acque del fiume.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan chiede aiuto a Zuleyha dopo essere stata allontanata dal figlio

Nei nuovi episodi trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset, la dottoressa Mujgan giocherà con il fuoco. Andrà incontro a delle amare conseguenze dopo essersi presa gioco del marito Yilmaz per trattenerlo al suo fianco. Infatti annuncerà la sua seconda gravidanza per impedirgli di rifarsi una nuova vita con Zuleyha lontano da Cukurova, allontanandosi così da Kerem Ali. Yilmaz già infuriato per la rivelazione inaspettata della moglie, perderà le staffe quando in città circoleranno dei pettegolezzi su una presunta tresca tra la giovane e Fikret Fekeli (Furkan Palali): affronterà quest'ultimo puntandogli contro una pistola.

A intervenire in difesa del nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik) sarà Mujgan, la quale non avrà altra scelta oltre a quella di confessare di non essere in dolce attesa.

La dottoressa Hekimoglu verrà cacciata dalla tenuta di Fekeli insieme alla zia Behice (Esra Dermancioglu) e allontanata dal figlio Kerem Ali. A trattenere quest’ultima e Mujgan a Cukurova sarà proprio Ali Rahmet, facendole alloggiare in un’altra abitazione.

Intanto Zuleyha svelerà a Demir Yaman di incontrare Yilmaz. Dopo aver ottenuto il consenso dal marito per fuggire, la fanciulla organizzerà la partenza con Akkaya. A sorpresa Mujgan chiederà ad Altun di aiutarla per rivedere il figlio Kerem Ali. Nonostante l’opposizione di Yilmaz fisserà un appuntamento nei pressi di un fiume con la rivale per esaudire la sua richiesta.

Kerem Ali rischia di annegare, Fekeli disposto a dare un mantenimento a Behice

Non appena avrà tra le sue braccia il figlio, la dottoressa Mujgan si rifiuterà di restituirlo a Zuleyha. Mentre sarà in procinto di darsi alla fuga, Hekimoglu rischierà di far annegare il piccolo Kerem Ali cadendo nel fiume. Per fortuna a mettere in salvo il bambino ci penserà Altun, la quale si getterà in acqua per aiutare sia il piccolo che Mujgan.

Yilmaz, quando saprà che il figlio è stato in pericolo a causa della moglie, la accuserà di rapimento, anche se riaccoglierà Mujgan alla tenuta di Fekeli in attesa del divorzio. Anche Fekeli minaccerà Behice dopo averla fatta ritornare nella sua dimora, dicendole che si vendicherà di lei se si intrometterà nuovamente tra la nipote e Akkaya. Ali Rahmet, inoltre, dirà di essere disposto a farle avere una sorta di mantenimento mensile se deciderà di tornare a Istanbul.