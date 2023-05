Le sorprese e i colpi di scena continuano a movimentare la soap opera turca Terra Amara. Gli spoiler sui prossimi episodi raccontano che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) troverà il coraggio di dire la verità al marito Demir Yaman (Murat Unalmis) sulla sua infedeltà.

La protagonista vuoterà il sacco dopo che Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) svelerà a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) di aver inscenato la sua seconda gravidanza per trattenerlo al suo fianco. In particolare il ricco imprenditore verrà a conoscenza degli incontri clandestini tra la moglie e il rivale.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan confessa di aver finto di essere incinta, Demir minaccia Yilmaz

Nelle nuove puntate in programmazione su Canale 5 verrà alla luce l'inganno di Mujgan. Tutto comincerà quando la dottoressa Hekimoglu attuerà uno stratagemma per impedire a Yilmaz di fuggire da Cukurova con Zuleyha. Mujgan, dopo aver scoperto l’intenzione di Akkaya di rinunciare a loro figlio Kerem Alì per amore, spiazzerà Altun annunciando la sua seconda gravidanza in sua presenza. Yilmaz sin da subito negherà di essere il padre della creatura che sua moglie gli dirà di portare in grembo sostenendo di non aver avuto rapporti con la donna. A questo punto l’ex meccanico apprenderà le voci su una presunta tresca clandestina tra Mujgan e Fikret Fekeli (Furkan Palali).

In preda alla furia Akkaya affronterà il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik) dando l’impressione di volerlo uccidere con la sua arma da fuoco: la tragedia sarà evitata dall’intervento della dottoressa Hekimoglu, la quale si vedrà costretta a essere sincera. La donna ammetterà al marito di aver finto di essere in dolce attesa per allontanarlo da Zuleya.

Mujgan su ordine di Yilmaz metterà al corrente della sua messinscena anche Altun scatenando la furia di Demir, il quale chiederà al rivale di lasciare in fretta la sua tenuta. Akkaya non si lascerà intimorire dalla minaccia del nemico, assicurerà infatti a Zuleyha che presto inizieranno una nuova vita altrove insieme ad Adnan, Leyla e Kerem Alì.

Zuleyha spezza il cuore al marito, Sevda riesce a far calmare Yaman

Successivamente Demir si introdurrà a casa di Yilmaz con la convinzione di sorprenderlo in compagnia di sua moglie Zuleyha: il ricco imprenditore però troverà Gulten (Selin Genc) e Çetin (Aras Senol) nella tenuta che apparteneva a Sermin (Sibel Tascioglu) e in cui dovranno trasferirsi dopo le nozze su permesso di Akkaya.

Altun, non appena fatto ritorno alla villa, farà i conti con la furia di Yaman: in tale circostanza la fanciulla confesserà al marito di aver avuto un nuovo incontro clandestino con Yilmaz. Per fortuna Demir riuscirà a mantenere la calma grazie ai consigli della matrigna Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), anche quando Zuleyha gli dirà di non aver smesso di amare il suo ex. Yaman, nonostante il cuore spezzato, si limiterà a dire alla consorte di essersi preoccupato a causa della sua assenza.