Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che ci sarà una spietata vendetta da parte di Demir nei confronti di sua moglie Zuleyha.

I due si ritroveranno ai ferri corti, al punto che la donna perderà le staffe e il pieno controllo della situazione, impugnando una pistola e puntandola contro il marito.

E, a quel punto, la situazione degenererà: Zuleyha finirà in carcere e per evitare il peggio, chiederà ad Yilmaz di sparire dalla sua vita.

Zuleyha si vendica del marito: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir inizierà ad avere dei sospetti in merito ad una relazione clandestina tra sua moglie e il suo peggior nemico Yilmaz.

Per tale motivo, quindi, l'uomo deciderà di attuare il suo piano vendicativo contro la donna e le impedirà di poter vedere e stare con i suoi due amati figli.

Un duro colpo per Zuleyha che, di punto in bianco diventerà una sorta di estranea in casa Yaman, al punto da non sapere che fine abbiano fatto i suoi bambini.

Una sofferenza atroce che, ben presto, spingerà la donna ad attuare la sua vendetta nei confronti del marito, con lo scopo ben preciso di farlo fuori per sempre.

Demir rischia di morire per colpa della moglie: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha prenderà una pistola e la punterà contro Demir, aprendo il fuoco e rischiando così di ammazzarlo.

Alla fine, però, Demir non morirà per davvero: l'uomo verrà portato con estrema urgenza in ospedale e sottoposto ad una operazione chirurgica, grazie alla quale riuscirà a salvarsi.

E, a quel punto, non si farà problemi ad essere ancora più severo e crudele nei confronti della moglie. Demir, infatti, deciderà di deporre in tribunale contro la donna, accusandola di omicidio premeditato e chiedendo così di far applicare il massimo della pena per vederla scontare la sua pena in carcere.

Zuleyha chiede a Yilmaz di sparire: nuove anticipazioni Terra amara

La donna, quindi, sarà costretta a dover scontare la sua pena dietro le sbarre e, in un primo momento, potrà contare su sostegno di Yilmaz.

Ma, ben presto, Zuleyha si renderà conto che questa vicinanza con l'uomo potrebbe causarle ulteriori problemi col marito.

Di conseguenza, nelle prossime puntate di Terra Amara, Zuleyha chiederà a Yilmaz di sparire dalla sua vita e prendere le distanze, così da evitare che Demir possa tenerla ulteriormente lontana dai suoi figli.

Un duro colpo per l'uomo che, tuttavia, accetterà la decisione della donna e deciderà di farsi da parte definitivamente, uscendo dalla sua vita.