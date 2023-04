Terra amara prosegue con i colpi di scena e le anticipazioni spiegano che presto Zuleyha sarà la protagonista assoluta di puntate molto emozionanti. La moglie di Demir attraverserà un periodo terribile dopo che suo marito vedrà il filmato di Mujgan e deciderà di vendicarsi di lui. Dopo essere stata ospitata da Fekeli, Zuleyha andrà a villa Yaman e sparerà a Demir che finirà in ospedale in gravissime condizioni. Hunkar, in pena per suo figlio, capirà la gravità di tutto il male che ha fatto a sua nuora e si pentirà di aver manipolato la sua vita.

Anticipazioni Terra amara: Fekeli ospiterà Zuleyha e si prenderà cura di lei

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia raccontano che per Zuleyha inizierà un periodo buio a causa dell'ostilità di suo marito. Quando Demir vedrà il filmato mandato da Mujgan, infatti, caccerà sua moglie dalla tenuta e le impedirà di vedere i suoi figli, togliendole la cosa più cara. Zuleyha sola e senza casa, sarà ospitata da Fekeli che se ne prenderà cura e la incoraggerà a non lasciarsi andare, ma la donna penserà ad una soluzione decisamente più drastica per i suoi problemi. La moglie di Demir, infatti, ruberà a pistola ad Alì Rahmet e si dirigerà a villa Yaman.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha fuori di sé, decisa ad uccidere Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha sarà protagonista di momenti ricchi di tensione, perché impugnando l'arma di Fekeli tornerà a villa Yaman, decisa a vendicarsi di suo marito. Disperata, la donna affronterà Demir che vedendola con la pistola e fuori di sé, proverà a calmarla continuando a ribadire di non poter più sopportare il suo tradimento: "Non essere pazza, lascia cadere la pistola", le dirà.

Zuleyha non ascolterà le parole di suo marito, e neanche i tentativi di Hunkar e Sabahattin che proveranno a farla ragionare. "Morirai in questo momento senza poter salutare tua figlia", dirà Zuleyha a Demir, decisa ad andare avanti, e così sarà.

Demir sarà in fin di vita, Hunkar disperata si pentirà del male fatto a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, nelle prossime puntate, Zuleyha premerà il grilletto contro Demir e farà fuoco ferendolo gravemente.

Hunkar sarà disperata per suo figlio che lotterà tra la vita e la morte in ospedale e pregherà tanto per lui, appoggiandosi a Fekeli. La signora Yaman non potrà fare altro che piangere e pentirsi amaramente per tutto il male che ha fatto a Zuleyha negli anni e non riuscirà a spiegarsi come abbia potuto arrivare fino a quel punto. Fekeli ascolterà lo sfogo di Hunkar e proverà a consolarla, incoraggiandola a sperare che Demir riuscirà a sopravvivere alle ferite riportate.