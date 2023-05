Martina Fusco è ricordata dal pubblico televisivo per aver partecipato a La Pupa e il Secchione nel 2020 e a Ciao Darwin l’anno precedente. Se dal punto di vista professionale l’ex pupa ha riscosso successo con la propria collezione di costumi da bagno "M12" brand di beachwear made in Italy che ha debuttato online con la collezione estate 2021, sotto l'aspetto personale sta vivendo un periodo sicuramente importante visto che è il dolce attesa. Il padre del bambino è il portiere Nikita Contini, classe 1996 che, attualmente, milita nella Reggina, in Serie B.

Era già stato in Calabria difendendo i pali del Crotone nella stagione 2021-2022.

La redazione di Blasting News l'ha contattata per fare una chiacchierata con Martina proprio sull'attuale momento.

Martina Fusco: 'È un mix di emozioni e non saprei spiegarlo a parole'

Martina Fusco grazie per aver accettato questa intervista. Come sta procedendo questa gravidanza?

"La gravidanza sta procedendo benissimo, e sono quasi al termine".

Come ti senti in questo periodo? Pensi che un nuovo capitolo della tua vita stia per cominciare?

"È un mix di emozioni e non saprei spiegarlo a parole, per ora è il periodo più bello della mia vita (anche se non è super facile), ma il facile non è per me".

Fusco: 'Per me la gravidanza non significa ostacolo'

Come è cambiata e come cambierà la tua quotidiana?

"Sta per iniziare una nuova vita, sarà sempre uguale ma con una persona in più da amare. È ovvio che ci sono difficoltà, e a volte mi sono sentita debole, come in tutte le cose nuove, cambiano le sensazioni, ma per me la gravidanza non significa ostacolo!".

Martina Fusco mamma: come ti fanno sentire queste parole?

"Martina Fusco mamma: non riesco ancora a realizzare, ma se l'ho deciso significa che sono pronta".

Martina: 'Un figlio migliorerà soltanto la mia vita'

Dal punto di vista professionale ci sono progetti in vista?

"Sento molte persone dire, ora che avrai un figlio non farai nulla, non avrai tempo per niente.

Per me non è così, ripeto un figlio migliorerà soltanto la mia vita".

Ti vedremo presto in televisione per qualche nuovo programma? Magari qualche reality?

"Ritornerò a fare tutto quello che ho sempre sognato, e chissà forse mi vedrete in qualche reality, perché no".

La tua linea di costumi ha riscosso molto successo. Stai pensando a qualcosa per ampliare questo percorso?

"Dopo il successo della mia linea di costumi, penso di riprenderla per l’estate prossima con tantissime novità. Ora manca poco e cercherò di dedicarmi il più possibile alla mia famiglia ma questo non significa che Martina Fusco personaggio televisivo non ci sarà più".