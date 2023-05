Molte novità attendono i fan di Terra amara che nei prossimi giorni assisteranno alla nascita di una bella amicizia tra Gaffur e Cetin. Stando alle anticipazioni di mercoledì 17 e giovedì 18 maggio i due cognati si chiariranno e metteranno da parte i rancori passati per ricominciare un nuovo rapporto basato sulla fiducia. Per Hunkar e Fekeli, invece, sembrerà essere arrivata la rottura definitiva quando Ali Rahmet deciderà di chiamare una scuola con il nome di Behice per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per lui.

Anticipazioni Terra amara: tra Gaffur e Cetin nascerà una bella amicizia

Le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 17 e giovedì 18 maggio raccontano che dopo aver saputo da Saniye che Gulten è stata violentata da Ercument, Gaffur cambierà radicalmente atteggiamento. L'uomo sarà disperato per la sofferenza che ha dovuto subire sua sorella e sarà grato a Yilmaz per aver eliminato l'uomo che ha provocato tutto questo. Gaffur, inoltre, sarà felice che Cetin voglia stare accanto a sua sorella e per lui diventerà un amico. Il signor Taskin accoglierà in casa il fidanzato di sua sorella e gli chiederà di promettergli che non la farà mai soffrire. A cena, Gaffur aprirà il suo cuore a Cetin e gli racconterà il passato della sua famiglia e di Gulten, sentendosi sollevato all'idea della sua presenza.

Anticipazioni puntate di mercoledì 17 e giovedì 18 maggio: Hunkar e Fekeli verso l'addio definitivo

Le puntate di Terra amara che andranno in onda mercoledì 17 e giovedì 18 maggio vedranno al centro dei riflettori anche Hunkar e Fekeli. I due innamorati continueranno a stare distanti dopo l'ultimo litigio e questa situazione sembrerà destinata a durare molto.

Ali Rahmet, infatti, non riuscirà a perdonare ad Hunkar tutte le cattiverie fatte nei confronti di Zuleyha e Yilmaz e, soprattutto, non riuscirà a riconoscere in lei la donna che ha amato per 40 anni. I fan della coppia, per il momento, resteranno delusi nel sapere che la separazione tra Hunkar e Fekeli diventerà ancora più netta a causa di Behice.

Le speranze di Hunkar saranno spente dal gesto di Fekeli verso Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate in onda mercoledì 17 e giovedì 18 maggio Fekeli sarà presente all'inaugurazione della nuova scuola elementare, costruita grazie al suo generoso contributo. Ali Rahmet deciderà che l'istituto porterà il nome di Behice Hekimoglu, in onore della donna che gli ha salvato la vita quando ha avuto l'infarto. Questo gesto da parte di Fekeli spegnerà ogni speranza in Hunkar e segnerà la fine definitiva per la coppia che per più di quarant'anni si era amata in silenzio.