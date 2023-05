La soap opera Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5 anche martedì 30 e mercoledì 31 maggio.

Tutta la famiglia Yaman sarà in apprensione a causa della scomparsa dei piccoli Adnan e Uzum, situazione per la quale si farà strada l'ipotesi del rapimento. In seguito i due bambini saranno ritrovati e in casa Yaman tornerà il sereno.

Nel frattempo l'attenzione tornerà a focalizzarsi su Zuleyha. La donna è stata portata nel bosco dal marito e si è vista puntare contro una pistola. Da quel momento in poi, di lei non vi è stata notizia.

Problemi in arrivo anche per gli Akkaya: infatti Mujgan continuerà ad accusare Yilmaz di tradimento, perciò inizierà a progettare una fuga per l'America insieme al suo bambino.

Anticipazioni di Terra amara del 30 maggio

Fervono le ricerche per ritrovare i piccoli Adnan e Uzum, improvvisamente spariti. La vicenda non farà altro che riportare a galla dei vecchi dissapori fra le famiglie Yaman e Akkaya. Demir e Yilmaz, infatti, non si vedranno di buon occhio. Nel frattempo Zuleyha risulterà ancora dispersa, pur essendo viva, visto che suo marito le ha risparmiato la vita una volta condotta nel bosco per ucciderla con un colpo di pistola.

Spazio anche a Mujgan, la quale continuerà a comportarsi in maniera molto sospettosa, insistendo che Yilmaz l'abbia tradita con Zuleyha.

La dottoressa arriverà al punto di progettare una fuga da Cukurova per stabilirsi in America insieme al piccolo Kerem Ali.

Intanto Hunkar, Demir e Fekeli, ormai convinti che Uzum e Adnan siano stati rapiti, non faranno altro che attendere una chiamata dai possibili sequestratori.

Terra Amara, spoiler 31 maggio: Zuleyha prova a tornare alla villa ma suo marito la ripudia

Nella puntata di Terra Amara del 31 maggio sarà fatta luce sulla scomparsa del primogenito di Zuleyha e della piccola Uzum. Si scoprirà che i due bimbi non sono stati rapiti e verranno ritrovati al villaggio di baracche, prima di essere quindi ricondotti alla villa della famiglia Yaman sani e salvi.

Intanto Zuleyha proverà a ritornare alla villa in condizioni di salute precarie, dopo la nottata passata nel bosco. Suo marito però non avrà alcuna pietà di lei, anzi la ripudierà, vietandole in tutti i modi di vedere i suoi figli e di ritornare a vivere alla villa. Demir serberà ancora molto rancore nei confronti di Yilmaz e per i due uomini si prevede ancora una lotta che è lontana dalla parola fine.