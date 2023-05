Nicole rompe il silenzio dopo la fine della sua storia d'amore con Carlo nata a Uomini e donne e torna a parlare anche di Andrea, l'ex corteggiatore che era giunto al rush finale del percorso.

In queste ultime ore l'ex tronista è tornata al centro dell'attenzione dopo che Carlo ha annunciato sui social la fine della loro relazione, nata poche settimane fa nello studio del talk show Mediaset.

Un addio inaspettato che, tuttavia, adesso aprirebbe alla possibilità di una frequentazione tra Nicole e il suo ex pretendente Andrea Foriglio.

Storia d'amore finita tra Nicole e Carlo dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne di questa stagione è stato caratterizzato da un serie di scelte fallimentari, tra cui quella di Nicole.

La tronista, dopo essere giunta al rush finale con Carlo e Andrea, scelse di coronare il suo sogno d'amore col primo, considerato da tutti un ragazzo di "altri tempi", dai modi di fare sensibili e romantici.

Una scelta che aveva letteralmente spiazzato i fan della trasmissione, dato che nel corso dei mesi, Nicole aveva dimostrato un interesse decisamente spiccato nei confronti di Andrea, che sembrava essere il super-favorito per la scelta finale in studio.

Nicole rompe il silenzio su Carlo e Andrea dopo Uomini e donne

Sta di fatto che, a distanza di poche settimane dal quel fatidico momento, la love story tra Nicole e Carlo è giunta già al capolinea.

In queste ore è stato Carlo a rompere il silenzio per primo, svelando ai fan social di essere stato lasciato dall'ex tronista.

Il ragazzo, in lacrime, non ha nascosto la sua amarezza e il dolore per questo difficile momento che lo ha letteralmente segnato e provato profondamente.

Ma, durante la giornata di domenica, anche Nicole ha scelto di intervenire in prima persona per spiegare come stanno le cose e fare chiarezza su quanto è successo.

'Quello che ho provato non posso negarlo', Nicole spiazza su Andrea

L'ex tronista di Uomini e donne ha postato degli audio sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui ammette che in queste settimane post scelta nel programma di Maria De Filippi, ha provato a conoscere meglio Carlo ma si è resa conto del fatto di non provare dei veri sentimenti nei suoi confronti.

Da qui la decisione di mettere subito la parola "fine" a questa relazione e voltare pagina, evitando così di andare avanti inutilmente per altro tempo.

Nicole, però, ha spiazzato tutti nel momento in cui ha tirato in ballo anche Andrea, senza nascondere che potrebbe tornare a frequentarlo fuori dalla trasmissione.

"Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo", ha svelato l'ex tronista.