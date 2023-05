Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Behice Hekimoglu arriverà a pagare un suo complice per farsi picchiare in quanto intenzionata a impietosire Fekeli dopo essere stata cacciata dalla tenuta.

Terra amara, anticipazioni: Behice costretta a lasciare la tenuta a causa di Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che Behice organizzerà un diabolico piano pur di rimanere a Cukurova.

Tutto inizierà quando Zuleyha crederà che la zia di Mujgan sia stata l'artefice della morte di Hunkar, tanto da accusarla davanti a tutti. La criminale a questo punto negherà ogni addebito dando della pazza alla moglie di Demir. Tuttavia, le parole della protagonista desteranno dei sospetti in Ali Rahmet, il quale consiglierà alla signora Hekimoglu di abbandonare Cukurova almeno finché le acque non si saranno calmate. Fekeli a questo punto comunicherà alla donna che la sua presenza sta provocando una frattura sempre più forte tra suo figlio e Mujgan. Pertanto, Behice abbandonerà la tenuta per dirigersi al più vicino aeroporto per prendere un aereo diretto ad Istanbul.

La signora Hekimoglu si fa picchiare sul volto da un complice

Nelle puntate turche di Terra amara, la zia di Mujgan incontrerà un suo complice durante il viaggio. Il malvivente a questo punto butterà a terra tutti i vestiti contenuti nella valigia per poi portare Behice in un bosco appartato. Qui, la donna si farà picchiare al volto dopo aver consegnato al suo complice una cospicua somma di denaro.

Tuttavia, qualcosa non andrà per il verso giusto: la signora Hekimoglu verrà ferita all'altezza dello stomaco visto l'arrivo di un cane che farà perdere l'equilibro al suo scagnozzo.

Mujgan preoccupata per sua zia

L'uomo non presterà soccorso a Behice, tanto da fuggire dal luogo della tragedia sospettando di averla uccisa. Nel frattempo, Mujgan si preoccuperà per sua zia e per questo deciderà di andare a cercarla in compagnia di Fikret.

La pediatra e il nipote di Ali Rahmet ritroveranno i vestiti e la valigia della signora Hekimoglu sparsi per la strada. Pertanto, i due giovani daranno immediatamente l'allarme. Ben presto, la donna verrà ritrovata sul ciglio della strada priva di sensi dopo ore di estenuanti ricerche. Behice poi verrà portata in ospedale dove i medici cercheranno di strapparla alla morte. Alla fine, i sanitari sottoporranno la donna ad una delicata operazione chirurgica che avrà esito positivo.