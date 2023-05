Il "toto-nomi" per il cast di Uomini & Donne 2023/2024, è ufficialmente iniziato. Da quando è terminata la messa in onda delle puntate inedite, i fan del dating-show hanno cominciato a fare le prime ipotesi su chi potrebbe accomodarsi sul trono dopo l'estate. Nella lista dei possibili nuovi protagonisti del Trono Classico, figurano tanti ex corteggiatori: la "non scelta" di Federico Nicotera, la fresca ex di Luca Daffrè e i ragazzi che Nicole e Lavinia hanno rifiutato.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Da quando Luca ha confermato la loro rottura una settimana dopo la scelta a U&D, Alessandra Somensi è finita nell'elenco degli ex corteggiatori che a settembre potrebbero tornare in studio in un nuovo ruolo.

Il botta e risposta che c'è stato sui social network tra la ragazza e Daffrè, ha un po' diviso i fan: da un lato c'è chi crede al tronista e alla versione che ha dato su Instagram, dall'altro chi sostiene la giovane e pensa che il modello non abbia mai avuto una reale intenzione di fidanzarsi.

Fatto sta che la protagonista del Trono Classico 2022/2023, da qualche ora figura nella lista dei possibili tronisti della prossima edizione del dating-show: tra gli spettatori, infatti, c'è chi chiede alla redazione di dare un'altra chance ad Alessandra, come è stato fatto in passato con altri personaggi.

I candidati secondo il pubblico di U&D

In lizza per una delle quattro poltrone rosse che comporranno il Trono Classico 2023/2024, ci sono anche altri tre corteggiatori che nei mesi scorsi non sono stati scelti dal tronista che hanno frequentato per tanto tempo davanti alle telecamere.

Anche il nome di Andrea Foriglio circola per un probabile ritorno in trasmissione ma nel ruolo che fino a poche settimane fa è stato di Nicole Santinelli. Quando il blogger Pugnaloni l'ha interpellato sulla possibilità di diventare tronista, il ragazzo ha risposto: "Per ora non ci penso, voglio godermi l'estate".

Tra i candidati al cast dei giovani del format di Maria De Filippi, c'è anche la "non scelta" di Lavinia Mauro: da quando la romana gli ha preferito Alessio Corvino, Alessio Campoli è rientrato nel gruppo di coloro che potrebbero avere un'altra chance di trovare l'amore nel dating-show.

Altre ipotesi per il futuro di U&D

Sempre restando in tema di "non scelte", anche Alice Barisciani potrebbe tornare a U&D in una veste tutta nuova. Dopo aver conquistato una grande fetta di pubblico con il corteggiamento pacato e sincero che ha fatto a Federico Nicotera, la ragazza è finita nell'elenco degli ex che a settembre potrebbero avere una poltrona rossa.

La giovane, però, nei mesi scorsi ha anche ricevuto un'offerta di lavoro da Maria De Filippi: scoprendo del licenziamento della "rivale" di Carola Carpanelli, la presentatrice Mediaset le ha proposto di entrare a far parte della sua redazione.

Terminato il percorso nel Trono Classico, però, Alice non ha più commentato questa vicenda e non ha ancora fatto sapere che andrà a lavorare dietro le quinte del dating-show oppure no.

I fan non escludono un possibile ritorno in studio anche di un altro spasimante di Nicole Santinelli: anche se ha partecipato a poche puntate, Cristian Di Carlo è piaciuto ai telespettatori e per questo è considerato un aspirante tronista dell'edizione 2023/2024. Maggiori informazioni a riguardo, però, si avranno soltanto attorno alla fine di agosto, ovvero quando inizieranno le registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne.