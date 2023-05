Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5.

Le trame turche della soap opera svelano che Saniye Taskin (Selin Yeninci) sospetterà che suo marito Gaffur Taskin (Bulent Polat) abbia iniziato una nuova relazione clandestina dopo aver notato il suo strano comportamento.

Terra amara anticipazioni: Behice inizia a minacciare Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Saniye capirà che Gaffur le nasconde qualcosa.

Tutto inizierà quando l'uomo troverà un fascicolo con cui la defunta Hunkar (Vahide Percin) voleva incastrare Behice per gli omicidi dei suoi due ricchissimi mariti.

Il signor Taskin a questo punto si renderà conto che la zia di Mujgan ha ucciso la matrona per impedirle di trascinarla davanti a un tribunale. Tuttavia, l'ex capomastro andrà incontro a una brutta sorpresa: Behice inizierà a minacciarlo dopo averlo sorpreso per la strada con la documentazione. La darklady approfitterà del trambusto per strappargliela dalle mani dopo aver minacciato di inchiodarlo per l'omicidio di Hatip.

Saniye sospetta dell'ex capomastro

Gaffur rimarrà molto impressionato dalle minacce di Behice (Esra Dermancioglu), tanto da arrivare a prendere una decisione importante sul proprio futuro. L'uomo infatti si recherà in municipio per richiedere i moduli per ottenere il passaporto.

Inoltre, il signor Taskin parlerà con un soldato e inizierà a pensare di arruolarsi nella gendarmeria per aiutare la Turchia nelle missioni all'estero. L'ex capomastro nasconderà tutto a Saniye, la quale comunque inizierà a sospettare qualcosa.

La signora Taskin sospetta che il marito abbia un'altra relazione clandestina

La cognata di Gulten metterà suo marito con le spalle al muro, accusandolo di starle nascondendo qualcosa: Saniye infatti lo accuserà di infedeltà, memore della passata relazione clandestina con Seher.

Ma Gaffur negherà di avere una nuova amante e si nasconderà dietro a un mutismo ancora più ostinato che insospettirà ancora più la signora Taskin.

La donna così consiglierà a suo marito di non tirare troppo la corda se non vuole perdere lei e sua figlia adottiva Uzum: l'ex capomastro si troverà quindi in una scomoda circostanza. Alla fine, l'uomo comprenderà che era stata Sermin a informare la signora Hekimoglu della morte di Hatip.