Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Gaffur Taskin sembrerà disposto a lasciare Cukurova quando verrà minacciato da Behice Hekimoglu.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur scopre che Hunkar voleva denunciare la zia di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti, le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv, svelano che Gaffur verrà messo in una situazione difficile da Behice.

Tutto inizierà quando Demir organizzerà una conferenza stampa per annunciare che sarà disposto a offrire una cospicua ricompensa a colui che scoverà l'assassino di Hunkar.

Gaffur sembrerà molto interessato dall'offerta del suo padrone, anche perché vorrà mettere insieme un gruzzoletto per Saniye e la figlioletta Uzum. Il capomastro approfitterà della richiesta di Demir di portargli in fabbrica il certificato di morte di Hunkar, così inizierà a rovistare in un cassetto. Il signor Taskin troverà un documento che motiverà la scelta della defunta matrona di denunciare la zia di Mujgan per la morte dei suoi due mariti. Una scoperta succulenta, ma che gli si ritorcerà contro.

Behice minaccia l'ex capomastro

Nelle puntate turche di Terra amara, Gaffur incontrerà Behice (Esra Dermancioglu) mentre si starà recando da Saniye per farle vedere il documento trovato. La zia di Mujgan intercetterà i propositi dell'ex capomastro, così lo obbligherà a tacere se non vorrà che racconti a tutti quanti che è stato lui a uccidere Hatip.

Minacce che sconvolgeranno il signor Taskin, tanto che rimarrà imbambolato e si farà portare via il fascicolo. Nelle ore successive,il fratello di Gulten ripenserà a quanto successo, arrivando a sospettare che sia stata Sermin a informare Behice del delitto di Hatip. L'uomo ricorderà un dialogo in cui la nipote di Hunkar gli aveva stranamente chiesto se avesse mai ucciso qualcuno.

Pertanto Gaffur inizierà ad avere dei dubbi, sebbene non sia certo che la cugina di Demir lo abbia visto uccidere Hatip.

Il signor Taskin pronto a fuggire da Cukurova

Il giorno seguente il signor Taskin si recherà in comune a Cukurova dove chiederà di poter fare il passaporto. Sarà deciso a fuggire dalla cittadina turca per evitare di essere arrestato per l'assassinio di Hatip.

Gaffur se ne andrà davvero oppure cambierà idea per il bene di Saniye e la loro figlioletta Uzum?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire come evolverà questa storyline.