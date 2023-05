Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara, che andranno in onda dal 7 al 13 maggio su Canale 5, saranno come sempre numerosi i colpi di scena. In particolare Fekeli accuserà un malore dopo aver saputo che Adnan è il figlio di Yilmaz e Sermin denuncerà Sabahattin.

Andiamo ora a scoprire nel dettaglio cosa accadrà ai vari personaggi della seguitissima soap targata Mediaset.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur e Saniye si occupano di Uzum

Demir sarà particolarmente arrabbiato con Zuleyha per i suoi atteggiamenti discutibili, il motivo del contendere riguarderà il comportamento tenuto dall'ex sarta nei confronti di Kerem Ali e il fatto che la donna non riesca a stare lontana da Yilmaz.

Behice verrà a conoscenza dell'alterco avvenuto tra Demir e Mujgan e rimprovererà quest'ultima rea, secondo lei, di portare di nuovo scompiglio e incomprensioni tra le due famiglie.

Nel frattempo Gaffur e Saniye si occuperanno di Uzum, la piccola è stata affidata loro dalla madre che è stata ricoverata in ospedale. La situazione non sarà affatto semplice da gestire, visto che Uzum non ne vorrà sapere di mangiare mettendo in grosse difficoltà la coppia.

Hunkar farà breccia nella mente di Demir, che si convincerà ad intestare tutti i suoi averi a Leyla, l'intento della madre sarà quello di scongiurare che in futuro Yilmaz possa venire a sapere che Adnan sia suo figlio.

Sermin cercherà di convincere Julide a non sposarsi con Sabahattin, il tentativo riuscire anche se la donna attirerà a sé l'ira del suo ex marito che le farà visita minacciandola e ricordandole che la loro storia è ormai finita.

Terra amara: Fekeli trasportato in ospedale

Zelis purtroppo morirà ma avrà la certezza e la consapevolezza che la piccola Uzum starà in mani sicure e che Gaffur e Saniye si prenderanno cura di lei nel miglior modo possibile.

Behice rimarrà molto male per il risultato a lei contrario nella corsa alla presidenza dell'associazione, a vincere sarà infatti Berika.

La donna non accetterà di buon grado la sconfitta e addirittura farà intendere, nemmeno troppo velatamente, di essere a conoscenza di un segreto che riguarda Hunkar.

Quest'ultima si recherà da Fekeli e confesserà di sapere con certezza che Adnan è il figlio di Yilmaz, l'uomo dopo aver appreso la notizia sarà colto da un malore.

Behice su indicazioni di Sabahattin praticherà a Fekeli un massaggio cardiaco, verrà poi condotto in ospedale dove verserà in gravi condizioni di salute.

Hunkar andrà a far visita a Fekeli, considerato ormai fuori pericolo, e incontrerà Behice che la accuserà pesantemente di tutto quello che è accaduto. Nel frattempo Azize non riuscirà a prendere sonno e uscirà in strada, la donna non verrà vista da Yilmaz che la investirà inavvertitamente con la propria auto. L'uomo la porterà in ospedale e le donerà il proprio sangue, subito dopo avvertirà Zuleyha dell'incidente.

Fadik verrà licenziata per non aver controllato i movimenti di Azize, ma poi verrà assunta con una diversa mansione e si occuperà della cucina. Sabahattin cercherà di chiarire le cose con Julide e scoprirà della denuncia per violenza domestica presentata da Sermin nei suoi confronti.