A Terra Amara nulla è mai definitivo e anche il piano di fuga messo a punto nei minimi dettagli da Zuleyha e Yilmaz verrà stravolto da una serie di eventi che porteranno Altun a riflettere e quindi a cambiare completamente idea. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo aver saputo che Adnan è suo figlio Akkaya deciderà di scappare con la sua amata portando la prole al seguito. Il giorno scelto per la partenza, Demir bloccherà la moglie e i due amanti penseranno a torto che è stata Hunkar ad avvertire i figlio, così si scaglieranno contro quest'ultima per poi scoprire che in realtà la pettegola Sermin ha spifferato tutto a Demir.

Tali impedimenti lasceranno a Zuleyha il tempo per capire che portare via Kerema Alì alla madre sarebbe stato un errore così chiederà a Yilmaz di non scappare con il figlio ma di trovare una soluzione alternativa per poter vivere pacificamente ad Adana.

Demir impedisce la fuga di Yilmaz e Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul cambio di rotta di Zuleyha che non vorrà più lasciare Adana. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui tutta la pianificazione relativa alla fuga verso la Germania da parte di Zuleyha e Yilmaz subirà un brusco stop. Il giorno della partenza, Demir costringerà la moglie a scendere dall'auto con Adnan e Leyla e seguirlo a casa di Sevda, dove con i soliti metodi bruschi le chiederà spiegazioni sul suo tentativo di fuga.

Nel frattempo, Yilmaz dopo aver atteso invano la sua amata andrà a casa di Hunkar a conoscenza della loro partenza e la porterà in un capanno dove proverà a bruciarla viva ritenendola colpevole di aver tradito la loro fiducia svelando tutto a Demir. Sebbene Akkaya desisterà dall'omicidio non volendo altri morti sulla coscienza per la matrona Yaman i pericoli saranno tutt'altro che finiti visto che anche Zuleyha la minaccerà con un coltello.

Sarà inaspettatamente Sevda a fermare Altun confessandole che Sermin è la responsabile del fallimento della sua fuga. Dopo aver chiesto scusa alla suocera, però, Zuleyha si fermerà a riflettere cambiando idea sulla scelta di scappare via dal paese.

Zuleyha cambia idea sulla fuga

Zuleyha si confronterà con Yilmaz e chiederà al suo amato di annullare la fuga.

Se anche lei portasse via Kerem Alì a Mujgan si comporterebbe come Demir che per lungo tempo le ha impedito di stare con i suoi figli. A seguito di tale pensiero, nonostante tutto il male arrecatole dalla dottoressa, Zuleyha deciderà che la cosa miglliore per tutti, compresi i bambini, sarà quella di restare nello stesso luogo in cui si trovano i genitori.

Yilamz e Zuleyha, quindi, consapevole che i rispettivi matrimoni sono finiti decideranno di chiedere il divorzio ai consorti. Riusciranno i due protagonisti a raggiungere finalmente la pace? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.