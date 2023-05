Martedì 9 maggio 2023 alle ore 14:10 su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio dello sceneggiato Terra amara, dove Sermin giocherà un brutto scherzo all'ex marito Sabahattin. La donna infatti denuncerà l'ex per violenza domestica. Behice invece, avrà una brutta sorpresa quando scoprirà di non essere starà eletta Presidente dell'Associazione.

Sermin denuncia Sabahattin per violenza domestica, ma è una farsa

A Terra Amara nell'episodio in onda martedì 9 maggio a Cukurova ci sarà un nuovo colpo di scena, grazie a Sermin, che andrà da Julide per denunciare l'ex marito Sabatthin di violenza domestica.

La nipote di Hunkar starà mentendo, visto che in realtà si è fatta male da sola, procurandosi una ferita sulla fronte con un posacenere di marmo. Tutto perché non accetterà il fatto che Sabahattin voglia risposarsi con Julide.

Per Sermin l'essere respinta dall'ex marito sarà un affronto e pertanto avrà architettato questo piano diabolico per farla pagare all'uomo.

Puntata del 9 maggio di Terra amara: Behice sconfitta alle elezioni per la presidenza dell'associazione

In attesa di capire come reagirà Sabahattin nel momento in cui verrà a sapere di essere stato denunciato dall'ex moglie, in Terra amara ci sarà una brutta sorpresa anche per Behice. La zia di Mujgan, ormai convinta di avere la vittoria in tasca, scoprirà suo malgrado, di non essere stata eletta Presidente dell'associazione.

A spuntarla sarà Berika, che vincerà le elezioni per un solo voto di scarto.

Behice non prenderà bene la sconfitta e alluderà a un segreto di Hunkar di cui sarebbe a conoscenza. La zia di Mujgan saprà davvero qualcosa di compromettente? Qualcosa in più su questo dovrebbe emergere negli episodi successivi.

Terra amara, trame successive: Fekeli ha un infarto, Behice lo soccorre

Nel corso delle puntate che andranno in onda successivamente di Terra amara, Behice salverà la vita a Fekeli. Sarà lei, infatti, a ritrovare l'uomo riverso a terra. La donna chiamerà Sabahattin e, grazie alle sue indicazioni, riuscirà a fargli un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Poi Fekeli verrà trasportato in ospedale dove sarà in condizioni critiche dopo l'infarto. Il malore avverà subito dopo che l'uomo avrà ricevuto la visita di Hunkar, la quale gli avrà rivelato che Adnan è figlio di Yilmaz. Un segreto che ormai pare destinato però a non rimanere tale ancora a lungo.