A Terra amara arriveranno puntate molto emozionanti che racconteranno la guerra tra Demir e Zuleyha. Alla tenuta Yaman l'armonia sarà un ricordo lontano e tra i due coniugi non ci sarà più neanche quell'apparente serenità che dopo la nascita di Leyla aveva portato qualche speranza. Demir ripudierà sua moglie e la allontanerà dai figli e lei per tutta risposta gli sparerà al petto, finendo in prigione. Non andrà meglio a Yilmaz e Mujgan che saranno a un passo dal divorzio. In questo clima di tensione, Gulten e Cetin decideranno di rimandare le loro nozze ai tempi migliori.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha finirà in carcere

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che il grande sentimento di Cetin e Gulten continuerà a crescere, ma per i due ragazzi non ci sarà ancora il coronamento del sogno d'amore. La tensione a villa Yaman sarà palpabile e a casa Akkaya le cose non andranno meglio. Yilmaz e Mujgan, infatti, saranno ai ferri corti e il loro matrimonio sembrerà irreparabile dopo tutto quello che è accaduto a Zuleyha. Quest'ultima, dopo essere stata cacciata dalla villa da Demir per il presunto tradimento, non riuscirà più ad andare avanti senza i suoi figli e tenterà persino di togliersi la vita. La donna verrà salvata, ma la situazione precipiterà quando si recherà a villa Yaman e farà fuoco contro Demir, finendo in prigione.

Anticipazioni prossime puntate: Gulten e Cetin saranno in pena per i loro amici

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene la guerra in casa Yaman e in casa Akkaya e la decisione di Gulten e Cetin. I due innamorati continueranno a vedersi e a fantasticare sul loro futuro insieme, ma si renderanno conto di non poter ancora vivere il loro sogno.

Quello che è accaduto alle due famiglie più importanti di Cukurova, infatti, ha segnato profondamente le vite di tutti. Gulten non si sentirà in vena di festeggiamenti mentre Yilmaz e Zuleyha soffrono terribilmente. e per questo parlerà con Cetin. "Non possiamo festeggiare nulla mentre Yilmaz e Zuleyha stanno soffrendo", dirà la sorella di Gaffur al suo amato che sarà d'accordo con lei.

I due fidanzati decideranno di rimandare le nozze a quando tutto sarà passato, fiduciosi del fatto che prima o poi i problemi di Zuleyha e Yilmaz possano risolversi.

Fekeli e Hunkar continueranno a lavorare per il bene di tutti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che i due fidanzati dovranno aspettare ancora a lungo per essere pienamente felici. Tra Demir e Zuleyha, infatti, le cose stenteranno a migliorare e per Yilmaz e Mujgan il divorzio sarà dietro l'angolo. Fekeli e Hunkar come sempre si impegneranno per tentare di risolvere i problemi delle loro famiglie, premendo per l'unione e la pace. Ci vorrà ancora molto tempo, ma alla fine Cetin e Gulten riusciranno a sposarsi.