In Terra Amara prossimamente la protagonista Züleyha, proprio nel momento in cui progetterà una fuga con Yilmaz, verrà a sapere che l'uomo diventerà padre per la terza volta.

Züleyha vedrà infatti la donna intenta a consegnare dei referti medici al farmacista, ma non potrà immaginare che sia soltanto una grossa menzogna architettata ad hoc da Müjgan.

Il piano di Müjgan

Müjgan origlierà una conversazione tra Yilmaz e Züleyha e capirà che i due vogliono fuggire insieme da Çukurova. Non vorrà stare con le mani in mano, così si farà venire in mente un piano per bloccarli al più presto.

Per "coincidenza" si farà trovare in farmacia proprio nel momento in cui ci sarà anche Züleyha.

Il suo piano sarà quella di lasciarla di stucco, fornendole indirettamente una notizia che sicuramente la farà soffrire e la indurrà a cambiare i propri piani di vita.

Müjgan vuol fare sapere di essere nuovamente incinta

Müjgan consegnerà al farmacista degli esami che attesteranno che è incinta per la seconda volta. Quando Züleyha lo sentirà dalla sua viva voce non vorrà crederci: mai e poi mai si sarebbe aspettata che Yilmaz, visto l'amore che le ha professato ultimamente, intrattenesse ancora dei rapporti con la moglie.

"Züleyha non mi fai i complimenti? Anch'io sono molto sorpresa e sicuramente lo sarà anche Yilmaz.

Chissà come sarà felice", dirà Müjgan, mettendo ovviamente un dito nella piaga.

La disperazione di Züleyha

Züleyha non riuscirà a dire nemmeno una parola, mentre Müjgan fantasticherà sul suo futuro insieme a Yilmaz: al fianco di Kerem Ali vorrebbe una femmina, anche se per lei l'importante che il bambino sia sano.

Züleyha non riuscirà a reggere più la felicità di Müjgan, così lascerà la farmacia tra le lacrime.

La bugia di Müjgan

Ma Müjgan è realmente incinta? Assolutamente no. La ragazza fingerà di esserlo per non permettere al marito di scappare con Züleyha. Per rendere la sceneggiata della farmacia ancora più credibile, la dottoressa si approprierà di alcuni esami di una donna realmente incinta, rubandoli dall'ambulatorio dell'ospedale in cui lavora.

Questa mossa, però, non gioverà al suo matrimonio. Quando Yilmaz verrà a sapere della gravidanza non crederà alle parole della moglie, anche perché è cosciente del fatto che la cosa sia impossibile, visto che non intrattengono rapporti intimi da mesi. Müjgan proverà a imbrogliarlo, dicendogli che hanno avuto un rapporto una sera in cui lui era abbastanza ubriaco, per questo non ricorda nulla. Le bugie, però, hanno le gambe corte e la verità ben presto verrà a galla.