Puntate al cardiopalma attendono i telespettatori di Terra Amara: Mujgan sarà costretta a svelare di aver mentito sulla sua seconda gravidanza. Come svelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, in paese si diffonderà la voce che la dottoressa sta tradendo il marito con Fikret. Yilmaz, avendo saputo della gravidanza della moglie ed essendo convinto di non poter essere il padre, collegherà il pettegolezzo alla notizia della dolce attesa. Pur non amando Mujgan, Akkaya non tollererà che il suo onore venga macchiato, per cui minaccerà il nipote di Fekeli con un pistola.

Quando sarà sul punto di premere il grilletto giungerà la dottoressa che ammetterà di non aspettare nessun bambino.

La bugia di Behice sulla sua gravidanza

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulle bugie messe in piedi da Mujgan. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Mujgan affermerà di essere incinta. La notizia sconvolgerà Yilmaz convinto di non avere momenti di passione con la moglie da mesi. Per questo Akkaya accuserà al dottoressa di averlo tradito ma quest'ultima lo smentirà affermando di aver passato una notte con lui quando era ubriaco. Behice e Fekeli proteggeranno Mujgan, ma ben presto dovranno ricredersi.

Contestualmente a questa novità, in paese si diffonderà la voce secondo cui Mujgan ha una relazione clandestina con Fikret. Il pettegolezzo sarà legato a un abbraccio tra la dottoressa e il nipote di Fekeli che verrà male interpretato da un'infermiera. Per questa ragione, venutone a conoscenza, Yilmaz penserà che davvero la moglie lo abbia tradito e sentendosi umiliato andrà a cercare Fikret per costringerlo a confessare.

Il nipote di Alì Rahmet respingerà le accuse ma Yilmaz non desisterà.

Yilmaz caccia la moglie dal paese

Informata di quanto sta accadendo, Mujgan correrà da Yilmaz e Fikret e per fermare il marito dovrà confessare che non c'è nessun gravidanza in atto. La donna ammetterà di aver architettato la bugia per tenere il marito legato a sé e di aver usato a questo scopo il referto di una sua paziente in ospedale.

Naturalmente, Akkaya andrà su tutte le furie e trascinerà la moglie davanti a Zuleyha per far conoscere ad Altun tutta la verità sulla questione.

L'ira di Yilmaz sarà senza fine tant'è che l'uomo obbligherà la moglie ad andare via da Adana portandosi via anche la perfida zia Behice, ma lasciando il piccolo Kerem Alì. Di fronte a questa ennesima richiesta, Alì Rahmet si opporrà, anche se ripudierà la nuora per tutte le bugie dette. Si tratterà di una situazione non facile che costringerà Fekeli a prendere una difficile decisione ma per capire di cosa si tratterà bisognerà attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.