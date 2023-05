In Terra Amara Ümit non sopporterà che Demir abbia in qualche modo ripudiato il loro amore, così deciderà di fargliela pagare puntandogli addosso una pistola. Farà partire due colpi, ma l'uomo verrà salvato da Sevda, che facendogli da scudo con il suo corpo lo salverà da morte certa.

Demir paga Sevda e Ümit per andarsene da Çukurova

Demir darà a Sevda dei soldi per far sì che lei e la figlia se ne vadano al più presto da Çukurova. L'ossessione di Ümit nei suoi confronti non avrà fine e per vivere tranquillo con la sua famiglia non potrà far altro che sbarazzarsi di lei.

Se da una parte ci sarà una Sevda abbastanza accondiscendete, Ümit non renderà le cose per niente facili.

Il nuovo piano di Ümit

Sevda e Ümit prenderanno i soldi e se ne andranno via. Se la prima sarà felice di iniziare una nuova vita altrove, Ümit continuerà a pensare alle parole che le ha rivolto Demir in merito al brutto comportamento che recentemente ha avuto nei suoi confronti. Sarà duro sentirsi dire certe cose dall'uomo di cui è innamorata, al punto che entrerà in un tunnel senza uscita.

Deciderà di fermare la sua corsa in auto insieme alla madre. Demir, che percorrerà la stessa strada, si renderà conto che Ümit non avrà nessuna intenzione di andarsene e che probabilmente ha in mente un nuovo piano, così si fermerà per capire la situazione.

Ümit tirerà fuori la sua pistola

Ümit avrà ancora qualcosa da rimproverare a Demir, come per esempio la volontà di non accettare un figlio da lei, in più gli puntualizzerà una cosa: è sempre stato lui a darle tutte le attenzioni del caso, senza che lei gli chiedesse nulla. Le ha fatte mille promesse d'amore, che invece non ha mantenuto.

Demir sarà sincero e riconoscerà di averle fatto del male, ma questo a Ümit non basterà e presa dalla rabbia tirerà fuori una pistola.

Ümit uccide la madre

Sevda proverà a fermare la figlia e chiederà a Demir di andarsene immediatamente prima che possa accadere una tragedia, ma lui non l'ascolterà. La discussione proseguirà fino a quando Demir deciderà di andarsene, ma quando si girerà di spalle per dirigersi verso la macchina, Ümit urlerà "Demir" e sparerà due colpi di arma da fuoco.

Demir, però, non verrà colpito dai due proiettili, perché Sevda da perfetta eroina gli farà da scudo: non permetterà a Ümit di uccidere colui che considera come un figlio e che in tutti questi anni, con tanta premura, si è presa cura di lei.

Ümit sarà sconvolta: ha appena ritrovato la madre e l'ha uccisa con le sue stesse mani. Cosa ne sarà di lei? Demir la denuncerà e la farà finire in prigione? Le cose non andranno esattamente così, visto che Sevda morirà ma poco prima gli farà una richiesta molto particolare.