L'arrivo in paese di Fikret Fekeli, durante la terza stagione di Terra Amara, desterà i sospetti di Behice. La perfida zia di Mujgan metterà gli occhi sulle ricchezze di Ali Rahmet e vedrà l'arrivo del nipote dell'uomo come un pericolo per i suoi piani. Non a caso le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia rivelano che Behice cercherà di provare in tutti i modi che il giovane sia un impostore e arriverà perfino a rovistare tra i suoi effetti personali. Fikret però, messo alle strette dalla donna, riuscirà a dimostrare di essere giunto in buona fede, ma presto si assisterà a uno strano comportamento del nipote di Ali Rahmet, che alla prima occasione si metterà a rovistare tra le cose degli Yaman.

I sospetti di Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Fikret. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Ali Rahmet Fekeli accoglierà il nipote nella sua tenuta. Da subito Behice si convincerà di avere di fronte un impostore che si è impossessato dell'identità di Fikret. Behice troverà un passaporto in cui è indicato un altro nome e accuserà pubblicamente il giovane di aver mentito a tutti, ma Fikret spiegherà allo zio di essersi dovuto munire di una falsa identità per arrivare dalla Germania fino alla Turchia, visto che la polizia lo cercava per via di alcuni assegni firmati a vuoto dal suo ex socio.

L'interesse di Fikret per gli Yaman

Behice continuerà il suo attacco e chiederà al giovane di mostrare il suo addome visto che le pettegole Sermin e Fusun l'hanno informata di un'ustione subita da Fikret quando aveva appena tre anni. Anche in questo caso le teorie della zia di Mujgan cadranno nel vuoto visto che Fikret ha effettivamente i segni dell'ustione ancora ben in vista.

Behice sarà costretta a scusarsi, ma ben presto Fikret catalizzerà l'attenzione per un altro strano comportamento.

Fikret verrà a sapere della morte di Hunkar e avvertirà immediatamente lo zio, il quale correrà a casa della sua amata. Mentre Ali Rahmet si dispererà come il resto della famiglia Yaman, Fikret comincerà a girare indisturbato per la tenuta, fino a giungere presso lo studio di Demir.

Qui comincerà a guardare i documenti degli Yaman, concentrando più di una volta il suo sguardo sul quadro raffigurante l'immagine del defunto Adnan Senior. Perché Fikret dimostrerà tutto questo interesse per gli affari degli Yaman? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, che riserveranno un colpo di scena inaspettato.