Cambio conduttori in casa Rai per la stagione tv 2023/2024. Le novità riguarderanno in primis la programmazione del daytime, dove potrebbero esserci delle importanti novità.

Con il cambio direttori ai vertici della tv di Stato, ecco che alcuni volti noti che popolano il palinsesto feriale e festivo potrebbero essere a rischio.

È questo il caso di Serena Bortone, alla guida da tre anni di Oggi è un altro giorno, il talk show feriale in onda con buon successo su Rai 1.

Serena Bortone a rischio uscita: cambio conduttori Rai 2023/2024

Il cambio conduttori Rai per la nuova stagione televisiva potrebbe riguardare Serena Bortone, da tre anni al timone di Oggi è un altro giorno nella fascia del primo pomeriggio.

Da settembre, però, la conduttrice potrebbe perdere la conduzione del talk show per lasciare spazio a una nuova trasmissione.

Tra le conduttrici in lizza per occupare lo slot orario che va dalle 14 alle 16 circa figurano Monica Setta e Roberta Capua.

Fabio Fazio verso l'uscita di scena: cambio conduttori Rai 2023/2024

Tra i volti in bilico per la nuova stagione spicca anche quello di Fabio Fazio. Il conduttore al timone di Che tempo che fa, in onda ogni settimana su Rai 3, sarebbe in uscita dalla televisione di Stato dopo svariati anni di onorata carriera.

Per Fazio, però, potrebbero ben presto aprirsi le porte del gruppo Discovery: da settembre la sua trasmissione potrebbe trovare spazio sul canale Nove, ma si vocifera anche di un corteggiamento da parte di Urbano Cairo, patron de La 7.

Tra i volti a rischio figurerebbe anche quello di Francesca Fialdini, che nella prossima stagione televisiva potrebbe perdere la conduzione di Da noi a ruota libera, il talk show della domenica pomeriggio in onda subito dopo Domenica In.

Confermati Alberto Matano e Salvo Sottile: cambio conduttori Rai 2023/2024

Per quanto riguarda le conferme di questa nuova stagione televisiva Rai vi è quella di Alberto Matano, che da settembre riprenderà in mano le redini de La vita in diretta.

Si era parlato di una nuova possibile conduttrice al fianco di Matano per l'edizione 2023/2024 del talk show, ma così non sarà: l'ex volto di punta del Tg condurrà da solo il talk show feriale di Rai 1.

Conferma in arrivo anche per Salvo Sottile al timone dei Fatti vostri su Rai 2: la trasmissione, nel corso della prossima stagione televisiva, potrebbe essere promossa anche al sabato mattina.

Sempre su Rai 2 è confermato l'appuntamento con BellaMa', il talk show condotto da Pierluigi Diaco che, dopo una buona media di spettatori con la prima edizione, ha ottenuto la riconferma in daytime.