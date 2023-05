Giovedì 11 maggio 2023 su Canale 5 viene trasmessa una nuova puntata della soap opera turca Terra Amara: le news e le anticipazioni si concentrano sulle conseguenze del malore di Fekeli, che è venuto a conoscenza del fatto che Adnan è il figlio di Yilmaz e non di Demir. La notizia è stata talmente forte da provocargli un infarto. Dopo le prime cure, l'uomo verrà portato in ospedale e le sue condizioni saranno critiche. Nel frattempo, Yilmaz si recherà furioso da Hunkar per avere spiegazioni.

Terra amara puntata di oggi 10 maggio 2023

Che cosa succede nella puntata di oggi e dunque precedente la messa in onda dell’11 maggio 2023?

Determinante l'episodio di Terra amara di mercoledì 10 maggio, nel quale Hunkar ha avuto paura delle minacce di Behice, che le ha detto di essere a conoscenza di un segreto scottante sulla sua famiglia.

Hunkar vuola precedere le mosse di Behice e così si reca a casa di Fekeli per parlargli della questione: Adnan è il figlio di Yilmaz e non di Demir.

Di certo, Fekeli, non può immaginare ciò che Hunkar sta per rivelargli. Sopraffatto dal dolore, ha un malore e si accascia a terra privo di sensi.

Behice chiama a squarciagola Sabahattin dopo aver trovato Fekeli a terra. I due gli praticano un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

Anticipazioni e trama della puntata di Terra amara del 11 maggio 2023

Nell'episodio della soap turca che andrà in onda domani su Canale 5 vedremo Fekeli ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono critiche, come confermano i medici: si salverà?

Mentre Hunkar si strugge tra i sensi di colpa, ecco che Yilmaz la raggiunge furioso, per chiedere spiegazioni su quanto successo.

Yilmaz si convince di conseguenza che sia stata proprio Hunkar con la sua poca sensibilità a provocare il malore a suo padre.

Stando alla trama della puntata di Terra amara dell’11 maggio Hunkar proverà a giustificarsi con Yilmaz. Nello stesso tempo, lo inviterà a lasciare la città per permettere a Mujgan di riprendersi dal suo stato mentale preoccupante.

Come se non bastasse, Yilmaz scopre che Mujgan ha chiesto di parlare con Demir con l'intento di ordinargli di tenere sotto stretta osservazione Zuleyha.

Per fortuna, le condizioni di Fekeli inizieranno a migliorare, rassicurando così Hunkar e Yilmaz.

