A Terra amara presto i nodi verranno al pettine e alcune verità verranno rivelate, portando diversi cambiamenti nelle vite dei protagonisti. Dopo mesi di silenzio, Zuleyha confesserà a Yilmaz che Adnan è suo figlio, ma la prima reazione dell'uomo sarà piena di rabbia. Quando la moglie di Demir capirà che il suo ex fidanzato vuole riprendersi il suo bambino, minaccerà di uccidersi lanciandosi dal balcone dell'ospedale in cui è ricoverata. La prontezza di Gulten e Yilmaz eviterà il peggio e Demir ringrazierà il suo nemico.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha dirà a Yilmaz che Adnan è suo figlio

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia raccontano che per Zuleyha e Yilmaz si avvicinerà il momento della verità. La moglie di Demir si risveglierà in ospedale dopo che Mujgan ha tentato di toglierle la vita, anche se tutti penseranno che abbia tentato il suicidio. Quando Zuleyha sarà fuori pericolo, la prima cosa a cui penserà sarà quella di rivelare a Yilmaz che Adnan è suo figlio e quindi appena riuscirà a restare da sola con Gulten le chiederà di farle incontrare con urgenza il suo ex fidanzato. Yilmaz si presenterà in ospedale il più in fretta possibile e sarà pronto ad ascoltare quello che avrà da dirgli Zuleyha.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz deciso a riprendersi Adnan

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha chiederà a Yilmaz di promettere che non parlerà a nessuno di quello che gli dirà e subito dopo ammetterà la verità: "Adnan è tuo figlio". Yilmaz sarà senza parole e non riuscirà a nascondere la sua rabbia per essere stato tenuto all'oscuro di tutto per così tanto tempo.

La sua reazione ferirà molto Zuleyha che proverà a giustificarsi, spiegando che quando lei avrebbe dovuto parlargli, Mujgan aspettava un figlio, ma non servirà a nulla. La delusione di Yilmaz aumenterà quando Zuleyha gli rivelerà che Demir era al corrente da tempo della verità sulla paternità di Adnan. Yilmaz non vorrà sentire ragioni e sarà deciso a portare via suo figlio da Demir.

Zuleyha disperata tenterà di lanciarsi nel vuoto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha non potrà sopportare l'idea di un'altra guerra tra Demir e Yilmaz e soprattutto temerà per la vita dell'uomo che ama, visto che suo marito ha sempre minacciato di ucciderlo. Yilmaz sarà furioso e vorrà prendere Adnan e questo farà impazzire Zuleyha che non esiterà a tentare di togliersi la vita. La donna si dirigerà verso il balcone della sua camera e scavalcherà la ringhiera, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Soltanto la prontezza di riflessi di Yilmaz riuscirà ad evitare il peggio. Quando Demir tornerà, ringrazierà il suo nemico per aver salvato la vita a sua moglie.