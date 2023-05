Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda dal 14 al 20 maggio. Numerose novità attendono i telespettatori della soap turca: la separazione tra Hunkar e Fekeli sembrerà ormai definitiva, anche per via della presenza di Behice che proverà in tutti i modi a far ingelosire la matrona degli Yaman. Intanto Mujgan sarà sempre più gelosa di Zuleyha e la accuserà di avere una relazione clandestina con il marito davanti a tutti. Spazio anche per i buoni sentimenti: Gaffur accetterà Cetin in famiglia e prenderà a considerarlo come un fratello.

Mujgan fa una scenata di gelosia

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che andranno in onda da domenica 14 a sabato 20 maggio, prendono il via dalla scelta di Fekeli di dire addio a Hunkar, non senza amarezza. Nel frattempo Mujgan troverà nella macchina di Yilmaz un foulard che crederà essere di Zuleyha, e la accuserà davanti a Demir e Hunkar, nonché tutta la servitù di Villa Yaman, di avere una relazione extraconiugale col marito. Altun le dimostrerà che non è come lei crede, così Demir credendo che la dottoressa sia pazza chiederà al suo nemico di lasciare la sua casa. Akkaya rifiuterà, ma confesserà a Fekeli il suo desiderio di ritornare a casa da lui.

Mentre Behice susciterà il fastidio di Nazire e la gelosia di Hunkar per il suo modo di atteggiarsi, Gaffur vedrà Cetin e Gulten insieme: questa cosa non gli starà bene e negherà il suo consenso alla frequentazione.

A questo punto Saniye rivelerà al marito la violenza subita da Gulten e i buoni sentimenti che Cetin prova per la giovane, svelando anche che Yilmaz ha ucciso Ercument facendo giustizia alla sorella. Nel frattempo un uomo si costituirà per l'omicidio di Cengaver, ma questa versione dei fatti non convincerà Yilmaz.

Yilmaz offrirà all'uomo che si è costituito per l'omicidio di Cengaver una cifra molto elevata per rivelare la verità, avendo compreso che è stato costretto a mentire.

A questo punto il galeotto chiederà a Hatip, per averlo costretto a confessare un omicidio mai commesso, una somma molto più elevata di quella pattuita in precedenza. Mentre Mujgan sembrerà ormai fuori controllo, Yilmaz le consiglierà di farsi curare da uno psichiatra, ma lei rifiuterà.

Tra Gaffur e Cetin nascerà un rapporto molto stretto.

I due uomini andranno a cena insieme e il tuttofare affermerà di avere intenzione di rendere Gulten felice. Gaffur considererà Cetin come un fratello, sentendosi tranquillo dopo aver saputo che la sorella ha finalmente trovato l'amore. Intanto Hunkar assisterà all'inaugurazione di una scuola elementare finanziata da Fekeli a cui verrà dato il nome di Behice.

Nuove indagini sulla morte di Ercument

Demir non perderà occasione di arrecare un danno finanziario a Yilmaz, ma al contempo verrà convocato da Julide che avrà ricevuto una lettera anonima in cui Yaman viene accusato dell'omicidio di Ercument. Demir tacerà il nome di Yilmaz, ma dirà alla madre che se fosse costretto non esiterebbe a rivelare il nome del suo nemico al pubblico ministero.

Questa conversazione verrà ascoltata da Zuleyha, che si incontrerà segretamente con Yilmaz per metterlo in guardia.

Mujgan filmerà l'incontro tra il marito e Zuleyha. Mentre Uzum chiamerà per la prima volta Gaffur "papà", in paese si diffonderà la voce che Demir ha ucciso il cugino per vendicare una violenza fatta a Zuleyha. Hunkar inviterà il figlio a incontrare Yilmaz e Fekeli per sistemare la questione. Intanto in carcere Hatip farà uccidere il reo confesso per evitare ulteriori problemi e Yilmaz sarà certo che dietro questa uccisione ci sia Demir.