Arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara che nella settimana dal 22 al 28 maggio vedrà al centro delle scene una tregua tra Demir e Yilmaz che uniranno le loro forze per affrontare le indagini sulla morte di Ercument. Proprio quando le due famiglie più importanti di Cukurova sembreranno aver trovato la pace, tuttavia, una nuova guerra arriverà a causa di Mujgan. Demir, infatti, guarderà il filmato inviato dalla dottoressa e sarà fuori di sé nel vedere sua moglie con Yilmaz. Prenderà la pistola e porterà Zuleyha nel bosco, facendo temere il peggio perché si sentiranno degli spari.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Yilmaz uniti per le indagini sulla morte di Ercument

Le anticipazioni di Terra amara per la settimana dal 22 al 28 maggio raccontano che le voci su una possibile violenza di Ercument ai danni di Zuleyha riempiranno Cukurova. Il maggior sospettato dell'omicidio del cugino sarà Demir e sia lui che Hunkar cercheranno una soluzione che possa proteggere il buon nome di sua moglie e quello di Gulten, la vera vittima dell'abuso. Per tutelare gli interessi di tutti, Hunkar e Fekeli uniranno le loro famiglie e Demir e Yilmaz metteranno da parte il rancore per cercare insieme la sorella di Ercument. La donna accetterà di testimoniare il falso in cambio di una somma di denaro molto importante e il caso sarà archiviato.

Grazie alle parole della sorella, il movente dell'omicidio di Ercument risulterà essere un grosso debito di gioco e tutto sembrerà risolto per Demir e Yilmaz.

Anticipazioni settimana 22-28 maggio: Demir e Hunkar guarderanno il video mandato da Mujgan

Le puntate di Terra amara dal 22 al 28 maggio rivelano che tra gli Yaman e gli Akkaya sembrerà essere arrivata la pace, ma non sarà affatto così.

Ad attendere le due famiglie sarà una guerra senza precedenti che si scatenerà a causa della gelosia di Mujgan. Demir, infatti, vedrà con Hunkar la registrazione che la dottoressa gli ha mandato e non potrà trattenere la rabbia e la delusione. Fuori di sé per aver visto in video Zuleyha in compagnia di Yilmaz, Yaman prenderà una pistola e trascinerà sua moglie nel bosco, sotto gli occhi terrorizzati di sua madre che temerà il peggio.

Zuleyha farà di tutto per calmare suo marito e proverà a raccontargli come sono andate davvero le cose, ma lui non vorrà assolutamente sentire ragioni.

Demir e Zuleyha nel bosco, lui minaccerà di ucciderla e si sentiranno degli spari

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella settimana dal 22 al 28 maggio Zuleyha si troverà nel bosco con Demir fuori controllo. L'uomo punterà la pistola contro sua moglie, deciso a toglierle la vita, nonostante lei lo supplichi di crederle di non averlo mai tradito. Nel frattempo, Hunkar e Fekeli si metteranno sulle tracce dei due coniugi, preoccupati che possa succedere l'irreparabile. Mujgan, invece, confiderà a Behice di aver mandato il filmato a Demir e sarà rimproverata dalla zia per non aver saputo gestire la situazione. La discussione tra Zuleyha e suo marito terminerà con uno sparo e Demir con le mani sporche di sangue si metterà in macchina, lasciando sua moglie priva di sensi nel bosco.